Rocket Lab представила новую ракету, которая станет конкурентом для SpaceX Falcon 9 (видео)

Американская аэрокосмическая компания Rocket Lab официально анонсировала многоразовую ракету среднего класса Neutron. Ее разработка еще не завершена окончательно, но производитель заявляет, что носитель сможет выводить на низкую околоземную орбиту до 15 тонн груза и, как ожидается, будет конкурировать с ракетами SpaceX Falcon 9 на рынке коммерческих космических пусков, пишет 3DNews со ссылкой на CNBC.

«Это Neutron. Это настоящий зверь», – сказал во время презентации ракеты генеральный директор Rocket Lab Питер Бек.

Высота ракеты-носителя Neutron составляет 40 метров, диаметр – 7 метров, а диаметр головной части – 5 метров. Согласно имеющимся данным, в случае однократного пуска ракета может выводить до 15 тонн груза на низкую околоземную орбиту, тогда как при многократных пусках объем полезной нагрузки снижается до 8 тонн.

Это первые подробности относительно Neutron, которые стали известны с тех пор, как в начале года Rocket Lab объявила о планах создания новой ракеты. Ранее компания заявляла, что планирует впервые запустить Neutron в космическое пространство в 2024 году.

Вместе с этим Rocket Lab разрабатывает новый двигатель Archimedes, конструкцию которого Питер Бек назвал «очень простой» и в то же время она позволяет создать двигатель, который можно использовать снова и снова.

Семь двигателей Archimedes будут использоваться на первой ступени Neutron, а еще один установят на вторую ступень для перемещения после выхода на орбиту. После отделения второй ступени разгонный блок будет возвращаться на посадочную платформу для прохождения сервисного обслуживания перед повторным использованием.

Уникальная особенность ракеты Neutron заключается в наличии необычного обтекателя носа, который не отделяется от носителя в процессе полета. Он остается соединенным с разгонным блоком и в нужный момент открывается, выпуская вторую ступень вместе с полезной нагрузкой. После этого носовой обтекатель закрывается и ракета возвращается на Землю, совершая мягкую посадку на специальную площадку.

Предполагается, что первые огневые испытания двигателя Archimedes будут проведены в следующем году.