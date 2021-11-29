Рада выделила «Укравтодору» еще 19 млрд грн на ремонт дорог

Верховная Рада (ВР) приняла во втором чтении законопроект №6298 об изменениях в государственный бюджет-2021 по реализации инфраструктурных проектов и развитию объектов социально-культурной сферы. “За” проголосовали 242 народных депутата.
Об этом шла речь на заседании парламента.
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Изначально законопроект предлагал увеличить доходы госбюджета на 2,5 млрд грн и направить эти средства «Укравтодора» на строительство и ремонт автодорог (один млрд грн), на увеличение субвенций местным бюджетам на ремонт и строительство коммунальных дорог (один млрд грн), а также формирование уставного капитала национального авиаперевозчика (500 млн грн).
Однако ко второму чтению доходы и расходы госбюджета увеличены уже на 48,65 млрд грн.
В частности, из них 19,25 млрд грн дополнительно выделили «Укравтодору» по бюджетной программе «Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения». На субвенцию местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах направили 26,9 млрд грн.
В то же время один млрд грн субвенций местным бюджетам на реализацию инфраструктурных проектов и развитие объектов социально-культурной сферы из закона исключили.
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