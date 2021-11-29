0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 88 0

Рада выделила «Укравтодору» еще 19 млрд грн на ремонт дорог

Рада выделила «Укравтодору» еще 19 млрд грн на ремонт дорог

Верховная Рада (ВР) приняла во втором чтении законопроект №6298 об изменениях в государственный бюджет-2021 по реализации инфраструктурных проектов и развитию объектов социально-культурной сферы. “За” проголосовали 242 народных депутата.

Об этом шла речь на заседании парламента.

Читайте также: Компания «Укравтодор» получила 118 млн грн чистых убытков за три квартала

Изначально законопроект предлагал увеличить доходы госбюджета на 2,5 млрд грн и направить эти средства «Укравтодора» на строительство и ремонт автодорог (один млрд грн), на увеличение субвенций местным бюджетам на ремонт и строительство коммунальных дорог (один млрд грн), а также формирование уставного капитала национального авиаперевозчика (500 млн грн).

Однако ко второму чтению доходы и расходы госбюджета увеличены уже на 48,65 млрд грн.

В частности, из них 19,25 млрд грн дополнительно выделили «Укравтодору» по бюджетной программе «Развитие сети и содержание автомобильных дорог общего пользования государственного значения». На субвенцию местным бюджетам на погашение задолженности по разнице в тарифах направили 26,9 млрд грн.

В то же время один млрд грн субвенций местным бюджетам на реализацию инфраструктурных проектов и развитие объектов социально-культурной сферы из закона исключили.

По материалам Mind
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.