Bloomberg определил самых влиятельных людей мира в области финансов

Агентство Bloomberg опубликовало ежегодный, уже пятый по счету список «50 людей года». В этом году к перечню лиц, «чьи достижения заслуживают признания» в разных сферах, эксперты издания отнесли российского оппозиционера Алексея Навального, певицу Бритни Спирс, главу Pfizer Альберта Бурлу, режиссера сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хека и других.

В рейтинг вошли выдающиеся люди в категориях «Бизнес», «Политика», «Финансы», «Наука и технологии» и «Развлечения». Рассказываем о самых влиятельных в сфере финансов и бизнеса.

Финансы:

МакКензи Скотт — экс-супруга миллиардера Джеффа Безоса. В этом году она пожертвовала $ 2,7 млрд почти 800 организациям, что делает ее одной из самых плодотворных филантропов в истории;

Джон Рол – президент Центрального банка Багамских островов. Запустил первую в мире цифровую валюту ЦБ в конце 2020 года, сейчас Багамские острова имеют в обращении более 300 тыс. «сенд долларов», а семь поставщиков мобильных платежей начали использовать эти электронные деньги в начале этого года;

Ник Кларри – в этом году его компания CVC инвестировала более $ 3 млрд в ведущие спортивные лиги, рассчитывая получить прибыль от спроса на потоковый контент,

Карлос Эдуардо Брандт – его мобильная платежная система более чем удвоила свою базу пользователей в этом году (с 56 млн в конце 2020-до 113 млн по состоянию на ноябрь 2021 года);

Ник Молнар и Энтони Айзен – соучредители Afterpay. Продажа этого стартапа компании Square за $ 29 млрд, которая завершится до 1 января 2022 года, станет крупнейшей в австралийской корпоративной истории;

Энн Брорхилкер – с 2013 года надзирает за масштабными расследованиями по налоговому мошенничеству. 2021 год стал для нее прорывным: Брорхилкер выиграла знаковое судебное дело, признала, что торговая стратегия, которую она расследует, является преступной. Подозреваемый по делу был экстрадирован из Великобритании;

Чарли Пеннер — в мае крошечный инвестиционный фонд, на который работал Пеннер, сумел провести трех своих кандидатов в совет директоров Exxon Mobil Corp. Считает, что нефтегазовому гиганту следует сократить добычу;

Майкл Сапир – его компания ProShares представила первый Bitcoin ETF в октябре, и инвесторы за два дня вложили в него более $ 1 млрд долларов, что является самым быстрым показателем среди биржевых фондов;

Мемни-акции — в начале года трейдеры добавили более $ 150 млрд к рыночной капитализации GameStop, AMC и 48 других компаний, акции, которые Robinhood включили в список ограничений для торговли, поскольку они волатильны (и могут использоваться как прокси для повального захвата);

13 анонимных младших инвестиционных банкиров — аналитики подробно рассказали о критических открытиях о культуре рабочего места компании в слайд-презентации, которая стала вирусной в марте, что заставило Goldman и другие финансовые учреждения повысить зарплату до минимума в $ 100 тыс. и облегчить рабочую нагрузку.

Бизнес:

Джеймс Каффнер — американский робототехник, CEO исследовательского института Toyota. В марте Toyota выпустила облигации устойчивого развития на сумму $ 4,7 млрд для финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ нового поколения, что является одним из крупнейших обязательств отрасли по реализации экологических и социальных проектов;

Мелани Перкинс — соучредитель и генеральный директор Canva Inc. Стоимость сервиса для графического дизайна утроилась за пять месяцев, что сделало ее одной из самых состоятельных женщин в мире;

Карен Линч – президент и СЕО CVS Health Corp, стала самой высокой по статусу женщиной-руководителем в США в феврале;

Джитс Гроен — голландский бизнесмен-миллиардер и основатель Takeaway.com, в июне компания купила Grubhub Inc. за $ 7,3 млрд, закрепившись на американском рынке доставки еды;

Джим Фарли – президент и гендиректор Ford Motor. Акции автопроизводителя достигли 20-летнего максимума в 2021 году, поскольку Фарли превратил компанию в легальный бизнес по производству электрических и автономных авто;

Джон Элкан – итальянский бизнесмен, который возглавляет и управляет автопроизводителем Fiat Chrysler Automobiles. Является главой и главным исполнительным директором холдинговой компании Exor. В январе FCA объединилась с PSA Group, образовав Stellantis NV, и новая компания начала торговать с рыночной стоимостью $ 52,7 млрд;

Альберт Бурла – его компания Pfizer и ее немецкий партнер BioNTech в этом году заключили соглашения о продаже вакцины против коронавируса более чем на $ 36 млрд. Их продукт стал самым продаваемым фармацевтическим продуктом на ежегодной основе;

Тони Петерссон – после первичного публичного размещения акций его компании Oatly на сумму $ 12 млрд в мае она объявила о крупных расширениях, чтобы удовлетворить растущую потребность мира в овсяном молоке, йогуртах и мороженом;

Дэвид Заслав – помог организовать крупнейшую сделку в сфере развлечений в этом году — слияние Discovery и WarnerMedia, которое оценивает новую компанию примерно в $ 130 млрд;