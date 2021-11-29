Украина из-за «Омикрона» закрывает границу для граждан ряда стран

Украина из-за штамма коронавируса «Омикрон» закрывает границу для граждан ряда африканских стран. Это должно предотвратить распространение его в Украине.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

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«Для того, чтобы предотвратить распространение нового штамма коронавируса в Украине, сегодня примем постановление, которым будет запрещен въезд через украинскую границу иностранным гражданам из стран, где зафиксировано распространение нового штамма. Это ЮАР, Ботсвана, Мозамбик, Зимбабве, Набимия и ряд других африканских стран», — отметил Шмыгаль.

В то же время для украинцев, которые возвращаются из этих стран, будет установлена обязательная самоизоляция в течение 14 суток.

Новые правила вступают в силу с 00:00 3 декабря.

Полный «красный список» стран выглядит так: