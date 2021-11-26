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Германия и Дания строят подводный автобан

Германия и Дания строят подводный автобан

Проект, известный как туннель Фемарнбельта – это 18-километровый подводный путь для автомобилей и поездов, проложенный через Балтийское море между немецким островом Фемарн и датским Лолланн. 30 ноября был заложен первый камень грандиозного строительства, а завершить его планируют в 2029 году.

Датская компания Femern A/S начала строительство тоннеля через 18-километровый пролив Фемарн-Бельт в Балтийском море. Проект стоимостью 7,1 миллиарда евро позволит добраться поездом из Гамбурга до Копенгагена за три часа 15 минут вместо нынешних пяти часов.

Первоначальный проект коммуникаций предусматривал строительство 19-километрового вантового моста, но в 2010 году датские проектировщики пришли к выводу, что подводный тоннель из опускных секций несет меньше конструкционных рисков при той же стоимости. Идею тоннеля поддержали в правительстве, и летом этого года компания Femern A/S начала подготовительные работы в городе Редбихавн на южном побережье острова Лолланд.

Конструкция будет состоять из 79 основных и 10 вспомогательных секций массой 73 тысячи тонн каждая и длиной 217 метров. Тоннель будет проложен на глубине 40 метров. В нем будут две железнодорожные ветки, четырехполосная автомагистраль и все необходимые инженерные коммуникации.

По тоннелю каждый час будут идти один пассажирский и два грузовых поезда, максимальная скорость для них составит 200 километров в час. Автомобили же смогут двигаться по подводному автобану со скоростью 110 километров в час. Это сократит время в пути между Лолландом и Фемарном с 45 минут на пароме до десяти минут на машине и семи минут по железной дороге.

По материалам Телеканал 24
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