0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 25 0

Tesla начала продажи электрического квадроцикла Cyberquad for Kids

Tesla начала продажи электрического квадроцикла Cyberquad for Kids

Компания Tesla представила электрический квадроцикл Cyberquad for Kids, предназначенный для детей, который предлагается по цене 1900 долларов на официальном сайте производителя электромобилей.

“Будьте готовы к любым приключениям с полностью электрическим Cyberquad for Kids. Вдохновленный нашим культовым дизайном Cybertruck, четырехколесный квадроцикл имеет полностью стальную раму, мягкое сиденье и регулируемую подвеску с задним дисковым тормозом и светодиодными световыми полосами. Cyberquad for Kids, работающий от литий-ионного аккумулятора с дальностью хода до 25 км и настраиваемой максимальной скоростью до 16 км/ч, подходит для детей от 8 лет и старше”, – говорится в сообщении.


Фото: Tesla

В описании продукта также говорится о том, что его габариты 1193 х 660 х 685 мм при массе 55 кг.

Скорость можно ограничить на отметке 8 или 16 км/ч, также есть режим движения задним ходом со скоростью до 8 км/ч. Для полной зарядки полностью разряженного аккумулятора может потребоваться до 5 часов.

Поставки начнутся через 2-4 недели.

По материалам iXBT.com
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.