Tesla начала продажи электрического квадроцикла Cyberquad for Kids

Компания Tesla представила электрический квадроцикл Cyberquad for Kids, предназначенный для детей, который предлагается по цене 1900 долларов на официальном сайте производителя электромобилей.

“Будьте готовы к любым приключениям с полностью электрическим Cyberquad for Kids. Вдохновленный нашим культовым дизайном Cybertruck, четырехколесный квадроцикл имеет полностью стальную раму, мягкое сиденье и регулируемую подвеску с задним дисковым тормозом и светодиодными световыми полосами. Cyberquad for Kids, работающий от литий-ионного аккумулятора с дальностью хода до 25 км и настраиваемой максимальной скоростью до 16 км/ч, подходит для детей от 8 лет и старше”, – говорится в сообщении.



Фото: Tesla

В описании продукта также говорится о том, что его габариты 1193 х 660 х 685 мм при массе 55 кг.

Скорость можно ограничить на отметке 8 или 16 км/ч, также есть режим движения задним ходом со скоростью до 8 км/ч. Для полной зарядки полностью разряженного аккумулятора может потребоваться до 5 часов.

Поставки начнутся через 2-4 недели.