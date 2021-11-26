Найдено уникальное «хранилище» рекордных запасов лития для аккумуляторных батарей

Калифорния может стать главным центром в Северной Америке по добыче и производству лития для электромобилей. Неизведанные ранее запасы лития обнаружены в озере Солтон-Си.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Auto News.

Озеро площадью 88 квадратных километров сформировалось после разлива реки Колорадо в 1905 году и является хранилищем огромных геотермальных залежей лития. По данным Министерства энергетики США, это озеро может “отдавать” около 600 тысяч тонн лития в год, что больше, чем в настоящее время требуется США. Стартап Controlled Thermal Resources вызвался наладить добычу лития в чудо-озере.

Американские чиновники знали о залежах лития в озере довольно давно, но, по словам исполнительного директора Controlled Thermal Resources Рода Колуэлла, до сих пор добыча лития была экономически нецелесообразной.

Литий в Солтон-Си находится во взвешенном состоянии в очень горячей жидкости, и его легче добыть, чем при традиционной добыче. В этом районе уже работают одиннадцать геотермальных электростанций, которые берут литий из земли при извлечении рассола для производства пара. Затем литий возвращается в землю.

Сейчас строится новый объект, который объединит геотермальную электростанцию ​​и отдельный участок добычи лития. Controlled Thermal Resources заявляет, что сможет извлекать 300 000 тонн лития в год, как только объект будет полностью введен в эксплуатацию.

На сегодня General Motors уже инвестировала в Controlled Thermal Resources и сотрудничает со стартапом, чтобы получить литий из Калифорнии. Литий для аккумуляторов с озера начнут производить в 2024 году. Большая часть лития, используемого в настоящее время в автомобильной промышленности, поступает из Австралии, Китая, Боливии, Чили и Аргентины.