Google анонсировала 10 новых функций для всех пользователей Android

Подводя итоги 2021 года, представители Google анонсировали глобальный апдейт ОС Android. По заверению компании, в скором времени пользователи получат доступ сразу к десяти новым функциям, которые существенно расширят функциональность системы.
В частности, Google представит функцию Family Bell, благодаря которой пользователи смогут отслеживать семейный распорядок дня и планировать совместные события. В момент приближения важного мероприятия все члены семьи получат напоминание. Кроме того, будут доступны гибкие настройки оповещений о предстоящих задачах.
Кроме того, разработчики намерены выпустить сразу несколько новых виджетов, которые упростят взаимодействие с популярными сервисами. Например, пользователи «Google Play Книги» получат быстрый доступ к библиотеке и отслеживание прогресса при прослушивании аудиокниг. Аналогичное нововведение ждёт и сервис YouTube Music — виджет обеспечит доступ к недавно прослушанным трекам и элементам управления с домашнего экрана.
В «Google Фото» появится новый виджет «Люди и домашние животные», запуск которого запланирован уже на следующую неделю. Достаточно выбрать несколько фотографий, после чего алгоритм сгенерирует готовый коллаж. Обновление затронет и функцию «Воспоминания», которая позволит переименовывать, персонализировать и удалять элементы из сетки фотографий.
Владельцев автомобилей ждёт нововведение, которое позволит системе Android Auto автоматически синхронизироваться со смартфоном сразу после того, как пользователь окажется в салоне. Кроме того, компания готовит несколько новых вариантов быстрых ответов на сообщения, которые позволят оповестить человека о скором прибытии или опоздании, не отвлекаясь от дороги.
Появится в Android и возможность поиска музыки с помощью голоса в любых мультимедийных приложениях, установленных на смартфоне. Наконец, станет доступно использование цифрового ключа для разблокировки автомобиля — правда, на релизе функция будет доступна только для некоторых моделей BMW.
В Google отметили, что планируют интегрировать в обновление и несколько функций, связанных с конфиденциальностью. Для приложений появится автоматическое отключение разрешений по истечении определённого периода неактивности. Глобальный апдейт будет доступен на внушительном количестве устройств, а в числе минимальных требований указано наличие операционной системы не старше Android 6.0.
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