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Google анонсировала 10 новых функций для всех пользователей Android

Google анонсировала 10 новых функций для всех пользователей Android

Подводя итоги 2021 года, представители Google анонсировали глобальный апдейт ОС Android. По заверению компании, в скором времени пользователи получат доступ сразу к десяти новым функциям, которые существенно расширят функциональность системы.

В частности, Google представит функцию Family Bell, благодаря которой пользователи смогут отслеживать семейный распорядок дня и планировать совместные события. В момент приближения важного мероприятия все члены семьи получат напоминание. Кроме того, будут доступны гибкие настройки оповещений о предстоящих задачах.

Кроме того, разработчики намерены выпустить сразу несколько новых виджетов, которые упростят взаимодействие с популярными сервисами. Например, пользователи «Google Play Книги» получат быстрый доступ к библиотеке и отслеживание прогресса при прослушивании аудиокниг. Аналогичное нововведение ждёт и сервис YouTube Music — виджет обеспечит доступ к недавно прослушанным трекам и элементам управления с домашнего экрана.

В «Google Фото» появится новый виджет «Люди и домашние животные», запуск которого запланирован уже на следующую неделю. Достаточно выбрать несколько фотографий, после чего алгоритм сгенерирует готовый коллаж. Обновление затронет и функцию «Воспоминания», которая позволит переименовывать, персонализировать и удалять элементы из сетки фотографий.

Владельцев автомобилей ждёт нововведение, которое позволит системе Android Auto автоматически синхронизироваться со смартфоном сразу после того, как пользователь окажется в салоне. Кроме того, компания готовит несколько новых вариантов быстрых ответов на сообщения, которые позволят оповестить человека о скором прибытии или опоздании, не отвлекаясь от дороги.

Появится в Android и возможность поиска музыки с помощью голоса в любых мультимедийных приложениях, установленных на смартфоне. Наконец, станет доступно использование цифрового ключа для разблокировки автомобиля — правда, на релизе функция будет доступна только для некоторых моделей BMW.

В Google отметили, что планируют интегрировать в обновление и несколько функций, связанных с конфиденциальностью. Для приложений появится автоматическое отключение разрешений по истечении определённого периода неактивности. Глобальный апдейт будет доступен на внушительном количестве устройств, а в числе минимальных требований указано наличие операционной системы не старше Android 6.0.

По материалам 4PDA
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