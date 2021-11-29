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Vivo запатентовала гибкий смартфон с проекционной клавиатурой

Vivo запатентовала гибкий смартфон с проекционной клавиатурой

Компания зарегистрировала патент, описывающий оригинальную конструкцию смартфона с гибким дисплеем. Особенностей у новинки сразу две: возможность складывать экран по двум линиям, а также встроенный проекционный модуль для отображения виртуальной клавиатуры прямо на столе пользователя.

Дизайнеры издания LetsGoDigital, руководствуясь патентной документацией, создали несколько реалистичных рендеров и 3D-визуализацию устройства. Концептуальный гаджет vivo можно сложить сразу в двух точках, что позволяет значительно расширить сценарии его использования. Кроме того, в описании устройства отмечается, что конструкция его шарнира имеет высокую долговечность.


Изображение: LetsGoDigital

На узких рамках смартфона размещены камеры, а также датчики и специальный проекционный модуль. С его помощью на любой плоской поверхности отображается виртуальная клавиатура, используя которую, владелец гаджета может существенно ускорить набор текста по сравнению с маленькими экранными кнопками.


Изображение: LetsGoDigital

Сейчас продемонстрированный на изображениях гаджет представляет собой лишь концепцию. Планирует ли vivo выпустить подобное устройство, не известно, но ранее представители компании подтвердили, что работают над своим первым гибким серийным смартфоном.

По материалам 4PDA
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