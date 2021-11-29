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ЕС представил альтернативу китайским инвестициям в инфраструктуру

ЕС представил альтернативу китайским инвестициям в инфраструктуру

Еврокомиссия утвердила стратегию Global Gateway, которая должна стать ответом китайской инициативе «Один пояс, один путь».

Об этом сообщает DW.

Согласно стратегии, брюссельские чиновники хотят привлечь к 2027 году 300 млрд евро на развитие инфраструктуры в мире.

«Мы знаем, что в мире есть огромная потребность в инвестициях. Но когда речь заходит о возможностях выбора инвестиций, то они весьма ограничены. Несколько имеющихся вариантов очень часто содержат условия, прописанные мелким шрифтом, которые приводят к серьезным последствиям – финансовым, политическим или социальным», – отметила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Председатель Еврокомиссии добавила, что уже многие страны имели опыт с китайскими инвестициями и назвала Global Gateway «настоящей альтернативой»:

«Им нужны другие, лучшие предложения. Они также имеют опыт работы с нами и знают, что наши проекты прозрачные, сопровождаются эффективным управлением и что после них не остаются неподъемные долги».

Еврокомиссия планирует привлечь деньги с помощью грантов, займов, гарантий и поддержки Евросоюза и его стран-членов. ЕС намерен получить 135 млрд евро с помощью нового инструмента Европейского фонда устойчивого развития плюс. Для этого ЕС вместе с Европейским инвестиционным банком планируют предоставить 40 млрд евро гарантий.

Кроме того, еще 18 млрд евро составят гранты по программам внешней помощи ЕС. Дополнительные 145 млрд евро инвестиций планируют сделать возможными благодаря средствам от европейских финансовых организаций.

Указанные средства будут предоставляться с определенными условиями. Речь идет, в частности, о соблюдении демократических стандартов и верховенства права. Кроме того, проекты должны соответствовать приоритетам ЕС, прежде всего зеленой и цифровой трансформациям.

По материалам Mind
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