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Киевстар оценил, сколько будет стоить покрытие 4G-сетью 99% населения Украины

Киевстар оценил, сколько будет стоить покрытие 4G-сетью 99% населения Украины

Дополнительные расходы оператора на расширение покрытия сети 4G-связи 99% населения Украины могут составить до 14 млрд грн.

Об этом заявил президент компании Киевстар Александр Комаров.

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Комаров рассказал, что в 10 областях Украины покрытие 4G-сети Киевстар составляет 90%, при этом лучшее покрытие — в Киевской, Днепропетровской и Житомирской областях (93−94%).

«Покрыть одну область на 99% по населению — это сумасшедшие цифры. Одна область, причем уже хорошо построенная и относительно компактная — это 300 млн грн дополнительных инвестиций, при этом на 90% в новое строительство», — сказал он.

Комаров подчеркнул, что это требует прокладки оптоволоконной инфраструктуры и подключения, что для оператора является существенной финансовой нагрузкой.

Он также отметил, что в большинстве стран мира такие проекты реализуются в формате государственно-частного партнерства, которое строится на нескольких схемах: либо через фонд универсальных услуг, из которого компенсируется покрытие сельской местности; или через определенные налоговые льготы.

«В целом проект по стране — это 300 млн, умноженных на 24 области. Мы понимаем, что это порядок, который лежит в диапазоне 12−14 млрд грн, и даже несколько больше», — заявил Комаров.

По материалам НВ
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