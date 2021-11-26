С сегодняшнего дня в Украине изменился размер алиментов за счет увеличения прожиточного минимума. Finance.ua узнал, на сколько возросли выплаты.
Для детей в возрасте до 6 лет прожиточный минимум теперь – 2100 грн, а для детей в возрасте от 6 до 18 лет — 2618 грн.
Соответственно, растут и привязанные к этому показателю социальные пособия, выплаты, в частности, и алименты на детей.
Минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
Минимальный гарантированный размер алиментов отныне составит:
Вместе с тем, если плательщик алиментов имеет достаточный заработок, то по решению суда устанавливается минимальный рекомендуемый размер алиментов на одного ребенка в размере 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста.
Кроме того, согласно Семейному Кодексу Украины, дети в возрасте от 18 до 23 лет тоже имеют право на алименты при условии, что они продолжают обучение (форма любая: дневная, заочная и т.д.).
Так как они совершеннолетние – то за основу расчета берется прожиточный минимум для трудоспособных лиц. Соответственно, минимальный гарантированный размер алиментов для детей в возрасте 18-23 года составляет 1240,5 грн.
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