Xiaomi зарегистрировала новую финансовую платформу

Технологический гигант официально зарегистрировал финансовую платформу и, возможно, зарегистрирует еще одну.
Товарный знак Xiaomi Pay был впервые применен еще в апреле 2021 года, недавно Xiaomi также подала заявку на регистрацию Mi Pay, пишет gizmochina.
Знаки имеют международную классификацию и относятся к категории управления финансовым имуществом.
Однако, поскольку компания недавно официально отказалась от своего бренда Mi, она может в итоге переименовать платформу Mi Pay в Xiaomi Pay и отказаться от второго товарного знака.
Ранее компания также объявила о выпуске ремешков Mi Pay на основе NFC для своих носимых устройств для бесконтактных платежей.
Mi Pay предлагает пользователям упрощенную платежную систему, к которой можно получить доступ через продукты бренда. Сюда входят гаджеты с поддержкой NFC и без нее.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы будут платить за яйца по 40 гривен: почему взлетят ценыВчера, 07:16 - 2228 31
Учителям подняли зарплату (инфографика)Вчера, 11:44 - 2865 13
Налог на покупку авто или квартиры: Гетманцев анонсировал законопроектВчера, 11:04 - 8221 11
Зеленский анонсировал экономический паспорт украинца: как он будет работатьВчера, 13:03 - 2107 5
В «Дії» теперь можно получить справку о трудовом стаже: как это сделать (видео)Позавчера, 20:01 - 16920 5
Налог на покупку авто или квартиры: Гетманцев анонсировал законопроектВчера, 11:04 - 8221 11
Новые налоги для владельцев паев: сколько и за что придется платитьВчера, 12:02 - 5407 3
Учителям подняли зарплату (инфографика)Вчера, 11:44 - 2865 13
Украинцы будут платить за яйца по 40 гривен: почему взлетят ценыВчера, 07:16 - 2228 31
Зеленский анонсировал экономический паспорт украинца: как он будет работатьВчера, 13:03 - 2107 5
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство29.11.2021, 12:28 - 540
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 878
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 261
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 804 1
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-1916.11.2021, 12:40 - 1629 1