Xiaomi зарегистрировала новую финансовую платформу

Технологический гигант официально зарегистрировал финансовую платформу и, возможно, зарегистрирует еще одну.

Товарный знак Xiaomi Pay был впервые применен еще в апреле 2021 года, недавно Xiaomi также подала заявку на регистрацию Mi Pay, пишет gizmochina.

Знаки имеют международную классификацию и относятся к категории управления финансовым имуществом.

Однако, поскольку компания недавно официально отказалась от своего бренда Mi, она может в итоге переименовать платформу Mi Pay в Xiaomi Pay и отказаться от второго товарного знака.

Ранее компания также объявила о выпуске ремешков Mi Pay на основе NFC для своих носимых устройств для бесконтактных платежей.

Mi Pay предлагает пользователям упрощенную платежную систему, к которой можно получить доступ через продукты бренда. Сюда входят гаджеты с поддержкой NFC и без нее.