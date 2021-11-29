iPhone SE 3 появится в продаже в начале 2022 года

Аналитики из TrendForce назвали дату выхода бюджетного iPhone SE 3. Долгожданный смартфон от Apple появится на рынке в первом квартале 2022 года — с января по март включительно.
Напомним, что цена iPhone 13 mini начинается с отметки в $699, тогда как iPhone SE 2 в 2020 году со старта продавалась с ценником $399. Бюджетник смог покорить публику, и Apple вскоре представит его преемника.
Эксперты также назвали предполагаемое количество будущих смартфонов на рынке. Так, в 2021 году компания хочет выпустить 25-30 млн единиц устройств этой модели. Для сравнения, к концу 2021 года на рынок поставили более 80 млн iPhone 13. На фоне дефицита компонентов, это количество кажется вполне реальным – компания сделает ставку на бюджетник.
Новый iPhone SE 3 практически не будет отличаться от своего предшественника внешне – будет физическая кнопка Домой и технология Touch ID. Однако начинка будет другая – более мощный процессор и возможность подключения к сети 5G.
О приблизительных ценах пока не сообщается.
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