Вырос прожиточный минимум и связанные с ним страховые выплаты (суммы)

С 1 декабря 2021 года в Украине планово увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц — с 2 379 гривен до 2 481 гривны.

Соответственно возросла сумма связанных с ним единовременных пособий, финансируемых Фондом социального страхования Украины для пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также лиц, которые имеют право на выплаты в случае потери кормильца. Finance.ua узнал у Фонда социального страхования на сколько.

Для лиц, у которых право на страховые выплаты от Фонда наступило с 1 декабря этого года, размер пособия составит:

пострадавшему в результате несчастного случая на производстве в соответствии со степенью потери профессиональной трудоспособности (максимально 17 размеров прожиточного минимума, установленного законом для трудоспособных лиц, при 100% потере трудоспособности) — 42 177 грн;

семье в случае смерти пострадавшего (100 размеров прожиточного минимума) — 248 100 грн;

иждивенцу в случае смерти пострадавшего (20 размеров прожиточного минимума) — 49 620 грн.

Ранее эти выплаты составляли 40 443 грн, 237 900 грн и 47 580 грн соответственно.

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