Вырос прожиточный минимум и связанные с ним страховые выплаты (суммы)

С 1 декабря 2021 года в Украине планово увеличился размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц — с 2 379 гривен до 2 481 гривны.
Соответственно возросла сумма связанных с ним единовременных пособий, финансируемых Фондом социального страхования Украины для пострадавших вследствие несчастных случаев на производстве или профессиональных заболеваний, а также лиц, которые имеют право на выплаты в случае потери кормильца. Finance.ua узнал у Фонда социального страхования на сколько.
Для лиц, у которых право на страховые выплаты от Фонда наступило с 1 декабря этого года, размер пособия составит:
Ранее эти выплаты составляли 40 443 грн, 237 900 грн и 47 580 грн соответственно.
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