Украинский спутник прошел испытания и готов к полету в космос

Украинский спутник «Сич» прошел все испытания и готовится к отправке в Соединенные Штаты, откуда аппарат должны запустить в космос.

Об этом сообщил председатель Государственного космического агентства Владимир Тафтай.

По его словам, в ближайшие дни спутник отправят из Днепра в США — на пусковую базу на мысе Канаверал во Флориде. Тафтай говорит, что все параметры спутника соответствуют техническим требованиям.

Читайте также: Запуск первого за десять лет украинского спутника переносится на январь — Шмыгаль

«Уже в США будут проведены работы по подготовке спутника к запуску и его стыковке с ракетой-носителем», — отметил глава агентства.

Запуск спутника компанией Илона Маска SpaceX запланирован на 10 января 2022 года. Сначала спутник планировали запустить в декабре 2021 года, но SpaceX перенесла полет.

О спутнике. Стоимость запуска украинского спутника «Сич 2-30» компанией SpaceX обойдется Государственному космическому агентству Украины в 1,99 млн долларов.

Контракт о выводе его на орбиту государственное «Конструкторское бюро “Южное” им. М.К. Янгеля» заключило с европейской компанией ISILAUNCH, которая сотрудничает со SpaceX.

«Сич» разработали в КБ «Южное». Он предназначен для получения цифровых изображений поверхности Земли в видимом и ближнем инфракрасном диапазонах, а также для мониторинга параметров магнитосферы планеты.