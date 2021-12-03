Twitter будет удалять фото и видео, опубликованные без разрешения изображенных на них людей

Социальная сеть Twitter будет удалять фотографии и видеозаписи, если получит сообщения, что они были опубликованы без согласия изображенного на них человека.

О таком нововведении компания сообщила в своем блоге.

«Это обновление позволит нам принимать меры по медиафайлам, которые публикуются без явного оскорбительного содержания, если они размещены без согласия изображенного лица», – говорится в сообщении.

Администрация Twitter объяснила, что размещение личных изображений или видео может нарушить конфиденциальность личности и привести к эмоциональному или физическому ущербу. Там отметили, что злоупотребление личными медиафайлами может затронуть каждого, но особенно от этого могут пострадать женщины, активисты, диссиденты и представители меньшинств.

В компании заверили, что это нововведение не будет распространяться на фото и видео с сопроводительными твитами, в которых фигурируют общественные деятели или отдельные лица, если сообщение опубликовано в общественных интересах или повышает ценность публичного обсуждения.

В то же время в случае распространения личных изображений общественных деятелей или лиц, участвующих в публичных обсуждениях, для устрашения или преследования, содержимое также будет удаляться.

«Мы признаем, что есть случаи, когда владельцы учетных записей могут делиться изображениями или видео с людьми, чтобы помочь кому-то, кто попал в кризисную ситуацию, например, после насильственного события или события, заслуживающего внимания из-за общественного интереса, то их ценность может перевесить риски для безопасности человека. Мы всегда будем пытаться оценить контекст, в котором распространяется контент, и в таких случаях можем разрешить оставить изображение или видео в соцсети», – заявили в Twitter.

Для того чтобы Twitter удалил изображения или видео, опубликованные без разрешения, человек, изображенный на этих фото или видео, должен отправить в компанию соответствующий отчет.

Эти правила начали действовать с 30 ноября по всему миру.