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Летающие такси будут встречать гостей Олимпиады 2024 года в Париже

Летающие такси будут встречать гостей Олимпиады 2024 года в Париже

Воздушные такси на электрических двигателях будут катать людей во время летних Олимпийских игр во Франции в 2024 году.

Об этом сообщила пресс-служба группы аэропортов Парижа (Groupe ADP) на официальном сайте.

25 ноября на аэродроме Понтуаз в муниципалитете Кормий-ан-Вексен открыли испытательный центр, на котором будут тестировать электросамолеты с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) в рамках программы городской воздушной мобильности. Для этого руководство аэропортов Парижа оборудовало посадочные платформы, рулежные дорожки, складские помещения и стоянки.

Прежде всего компании при поддержке французского органа гражданской авиации DGAC изучат различные способы транспортировки пассажиров в рамках Олимпийских и Паралимпийских игр. Выделили два основных маршрута: между вертодромом Париж-Исси-ле-Мулино и аэродромом Сен-Сир, а также между аэропортами Париж-Шарль-де-Голль и Ле-Бурже и Парижем. Таким образом будут соединены два пригорода и юго-западная часть города.


Фото: Groupe ADP

Для проведения испытаний отобрали около тридцати производителей eVTOL, в частности такие известные компании, как Volocopter, Airbus, Vertical Aerospace, Ascendance, Lilium и Joby Aviation. Им предстоит моделировать летательные аппараты, измерять уровень шума, устраивать полеты и позаботиться о внедрении аэротакси в воздушное пространство столицы, в том числе о зарядке батарей и площадки для технического обслуживания.


Фото: Groupe ADP

Кроме того, эксперты будут разрабатывать пассажирские маршруты и создадут модульную инфраструктуру под названием «Вертипорт», концепцию которой разработал британский оператор в партнерстве с Группой аэропортов Парижа. Система позволит тестировать взлет и посадку eVTOL, способы зарядки и техобслуживание транспорта с июня 2022 года.

«Наш аэродром в Понтуазе объединяет уникальную экосистему вокруг новой воздушной мобильности, а испытательная платформа, которую мы запускаем сегодня, не имеет прецедентов в Европе. Она позволит устраивать надежные эксперименты для изучения возможностей декарбонизированной и инновационной авиации и развития рынка низковысотной авиации (ниже 300 метров), который до сих пор практически не изучался», — заявил гендиректор Groupe ADP Августин де Романет.

По материалам Фокус
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