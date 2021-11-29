Автопроизводители убеждены, что электромобили к 2030 году займут более половины авторынка

Многие участники автомобильного рынка уже поставили перед собой цели по увеличению доли электромобилей к определённому сроку. Опрос руководителей автомобильных компаний показал, что они стремятся довести к 2030 году долю электромобилей до 52 % в США, Китае и Японии, если говорить о первичном рынке. В опросе участвовало более 1000 представителей отрасли.

Согласно подписанному в ноябре меморандуму, ряд крупных автопроизводителей и правительств рассчитывают прекратить продажи транспортных средств с двигателями внутреннего сгорания к 2040 году в мировых масштабах, а в странах с более благополучной экономической обстановкой это случится уже к 2035 году.

Интересно, что подобные обязательства не стали брать на себя два крупнейших автопроизводителя, Volkswagen и Toyota Motor, аналогичным образом поступили США, Китай и Германия, хотя последняя и заявила о намерениях прекратить продажи новых машин с ДВС уже к 2030 году.

Ожидается, что в странах Западной Европы, Бразилии и Индии доля новых электромобилей на рынке к концу десятилетия не достигнет 50%.

Согласно результатам опроса участников отрасли, в Китае доля электромобилей на первичном авторынке к 2030 году не превысит 20%, хотя некоторые респонденты придерживаются почти диаметрально противоположной точки зрения, упоминая долю в 80%.

Более трёх четвертей участников опроса считают, что электромобили за десять лет смогут получить массовое распространение, если их стоимость сравняется с машинами, использующими ДВС. При этом 91% респондентов выступает за предоставление целевых субсидий со стороны государств. С необходимостью продать часть активов на пути к светлому электромобильному будущему заранее смирились 75% опрошенных. Сделок по слиянию и поглощению в ближайшие годы в автомобильной отрасли тоже будет много.

Проблемы с доступностью автокомпонентов, наблюдаемые уже на протяжении года, не мешают участникам рынка выражать уверенность в способности компаний улучшать финансовые показатели деятельности в ближайшие пять лет. Этой точки зрения придерживаются 53% респондентов. Руководители американских и китайских компаний излучают больше всего оптимизма, а вот французские коллеги настроены наиболее пессимистично.