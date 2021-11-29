УЗ приняла еще 5 из 100 новых пассажирских вагонов, приобретенных за средства госбюджета

АО «Укрзализныця» завершило финальную приемку еще 5 новых купейных пассажирских вагонов, приобретенных на средства государственного бюджета.
Об этом свидетельствует информация АО УЗ.
«В общей сложности в 2021 году компания уже получила 10 из 100 новых вагонов отечественного производства», — говорится в сообщении.
По условиям контракта и согласно договоренностям с заводом-производителем — ПАО «Крюковский вагоностроительный завод» — до конца года предусмотрено получить еще 10 новых вагонов.
Сообщается, что 10 купейных вагонов производства КВСЗ будут курсировать на самом длинном в стране маршруте, объединяющем 16 городов. Маршрут поезда № 5/6 Мариуполь — Ворохта, Рахов был разработан специально для нового графика пассажирских перевозок.
Фото: УЗ
Спальные вагоны производства КВСЗ также будут курсировать в составе поезда № 77/78 сообщением Харьков-Мариуполь.
Новые комфортные вагоны оборудованы пеленальными столиками, системами видеонаблюдения в общих зонах вагонов, системой современного кондиционирования воздуха, розетками и USB-портами, а также сигнализацией в каждом пассажирском купе.
Фото: УЗ
В вагонах также увеличен объем багажного отделения, улучшено освещение: внутри каждого купе установлен пульт регулировки освещения с 4 режимами, индикатором занятости гардеробной и кнопкой вызова проводника.
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