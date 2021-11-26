Google прибавляет 20% НДС к цене своих услуг в Украине

Компания Google разослала пользователям своих платных услуг в Украине письмо, где предупреждает о подорожании своих сервисов. Это связано с недавно принятым и подписанным законом о “налоге на Facebook”, который инициировал глава финансового комитета Даниил Гетманцев.
Что этому предшествовало? В июне 2021 года президент подписал закон № 1525-ІХ, которым вводится 20% НДС на онлайн-услуги, которые компании-нерезиденты предоставляют украинским пользователям. По новым правилам, которые вводит этот закон, такие электронные услуги облагаются НДС (20%).
Читайте также: Google инвестирует рекордную сумму денег в Австралию
Во исполнение этих правил Google начинает взимать дополнительно 20% НДС со своих сервисов в Украине. Заметим, что это повышение касается только услуг, предоставляемых физлицам. Для компаний и предпринимателей с бизнес-аккаунтами ничего не меняется.
«Во исполнение местного законодательства в Google начинает взимать 20% НДС с цифровых сервисов для индивидуальных пользователей и предпринимателей в Украине, которые не зарегистрированы как бизнес. Если у вас в Украине есть бизнес-аккаунт, это означает, что вы используете его в коммерческих целях от имени зарегистрированного юрлица […] в таком случае от вас не требуется дополнительных действий. По условиям использования Google Cloud для бизнеса вы будете сами отвечать за оценку и выплату любых налогов в Украине», – говорится в письме от компании.
В компании советуют обратиться к юристам, если у пользователя возникли какие-либо вопросы по этому поводу.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Украинцы будут платить за яйца по 40 гривен: почему взлетят цены16 ч. назад - 2142 31
«Тысяча за вакцинацию»: алгоритм действийВчера, 16:00 - 3021 12
Учителям подняли зарплату (инфографика)12 ч. назад - 2649 10
Налог на покупку авто или квартиры: Гетманцев анонсировал законопроект12 ч. назад - 7672 10
Зеленский анонсировал экономический паспорт украинца: как он будет работать10 ч. назад - 2013 8
Налог на покупку авто или квартиры: Гетманцев анонсировал законопроект12 ч. назад - 7672 10
Новые налоги для владельцев паев: сколько и за что придется платить11 ч. назад - 4662 2
Учителям подняли зарплату (инфографика)12 ч. назад - 2649 10
Украинцы будут платить за яйца по 40 гривен: почему взлетят цены16 ч. назад - 2142 31
Зеленский анонсировал экономический паспорт украинца: как он будет работать10 ч. назад - 2013 8
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средствоПозавчера, 12:28 - 533
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 870
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 260
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 796 1
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-1916.11.2021, 12:40 - 1624 1