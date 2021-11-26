Google прибавляет 20% НДС к цене своих услуг в Украине

Компания Google разослала пользователям своих платных услуг в Украине письмо, где предупреждает о подорожании своих сервисов. Это связано с недавно принятым и подписанным законом о “налоге на Facebook”, который инициировал глава финансового комитета Даниил Гетманцев.

Что этому предшествовало? В июне 2021 года президент подписал закон № 1525-ІХ, которым вводится 20% НДС на онлайн-услуги, которые компании-нерезиденты предоставляют украинским пользователям. По новым правилам, которые вводит этот закон, такие электронные услуги облагаются НДС (20%).

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Во исполнение этих правил Google начинает взимать дополнительно 20% НДС со своих сервисов в Украине. Заметим, что это повышение касается только услуг, предоставляемых физлицам. Для компаний и предпринимателей с бизнес-аккаунтами ничего не меняется.

«Во исполнение местного законодательства в Google начинает взимать 20% НДС с цифровых сервисов для индивидуальных пользователей и предпринимателей в Украине, которые не зарегистрированы как бизнес. Если у вас в Украине есть бизнес-аккаунт, это означает, что вы используете его в коммерческих целях от имени зарегистрированного юрлица […] в таком случае от вас не требуется дополнительных действий. По условиям использования Google Cloud для бизнеса вы будете сами отвечать за оценку и выплату любых налогов в Украине», – говорится в письме от компании.

В компании советуют обратиться к юристам, если у пользователя возникли какие-либо вопросы по этому поводу.