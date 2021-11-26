НБУ вслед за Минэкономики и МВФ ухудшил прогноз роста ВВП Украины в этом году

Нацбанк ухудшил прогноз роста экономики Украины в 2021 году до 3%.
Об этом сказал директор департамента монетарной политики и экономического анализа Владимир Лепушинский.
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«По прогнозам Национального банка, рост экономики Украины в этом году составит около 3%. Это несколько ниже, чем прогнозировалось ранее. Это связано с несколькими причинами», — заявил Лепушинский.
По его словам, первая причина — худшие результаты первого полугодия, которые уже зафиксированы.
Еще одна причина — карантинные ограничения, «которые естественно будут ограничивать экономическую активность, особенно в секторе услуг».
Третья причина — высокая стоимость энергоносителей, которая будет отражаться на отдельных отраслях, в частности, в химические промышленности.
«В-четвертых, это общемировые процессы, связанные с тем, что введенные карантинные ограничения вызвали нехватку товаров и комплектующих», — добавил топ-менеджер НБУ.
В Нацбанке прогнозируют, что экономика Украины в последующие годы будет расти темпами около 4%.
Отметим, что ранее Министерство экономики ухудшило прогноз роста ВВП Украины в 2021 году до 3%.
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