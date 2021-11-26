Принятие изменений в Налоговом кодексе обеспечит дополнительно 18 миллиардов в бюджет — Арахамия

Принятие закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и некоторые законодательные акты относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений» (№ 5600) обеспечит Государственный бюджет на 2022 год дополнительными 18 миллиардами гривен.

Об этом глава фракции «Слуга народа” в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал журналистам в кулуарах парламента.

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«18 миллиардов гривен № 5600 даст в бюджет», — сказал политик.

Он проинформировал, что рассмотрение во втором чтении проекта закона № 6000 «О Государственном бюджете Украины на 2022 год» планируется на пленарном заседании в четверг, 2 декабря. «Будет три законопроекта по бюджету. Два — перераспределение дополнительных поступлений, поступивших в этом году, и один — принятие во втором чтении проекта бюджета на 2022 год», — отметил глава фракции «СН».

Ранее Арахамия прогнозировал, что за проект госбюджета-2022 проголосуют 245−250 народных депутатов.