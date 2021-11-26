Таможня перевыполнила план поступлений в госбюджет

В ноябре Гостаможслужба перевыполнила план поступлений на 6,6 млрд грн. В целом за январь-ноябрь текущего года Гостаможслужба выполнила план поступлений на 107% и перечислила в госбюджет 432 млрд грн (при запланированном показателе – 403 млрд грн).
Об этом сообщает пресс-служба ведомства на странице в Facebook.
В частности, в ноябре 2021 года Государственная таможенная служба Украины перечислила в бюджет Украины 49,8 млрд грн (при запланированных 43,2 млрд грн) и выполнила план на 115% или сверх плана перечислено 6,6 млрд грн.
Таким образом Гостаможслужба перевыполнила план за январь-ноябрь т. г. на 29 млрд грн и перечислила:
При этом за 11 месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, поступления таможенных платежей увеличились на 112 млрд грн, или на 35%.
Инфографика: Гостаможслужба
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