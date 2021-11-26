Коммуналка в Верховной Раде обходится украинцам в более полумиллиона гривен ежемесячно

Ежегодно на оплату коммунальных услуг украинского парламента из бюджета тратится около 5 миллионов гривен. Дороже всего стоит электроэнергия в здании Верховной Рады на улице Грушевского, 5 — около 3 миллионов ежегодно.

Как оказалось, дороже всего налогоплательщикам обходится электроэнергия, которую используют народные депутаты в Верховной Раде. За год в парламенте «нагорает» света примерно на 3 миллиона гривен, пишет APnews.

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С 2019 до 2021 года на коммуналку ВРУ из бюджета было потрачено 14 миллионов 978 тысяч гривен:

в 2019 году депутатские « ЖКУ » стоили казне 5 миллионов 101 тысячу гривен;

в 2020 году — 4 миллиона 825 тысяч;

за 10 месяцев текущего года уже потрачено более 5 миллионов.

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За почти три года теплоэнергия в здании парламента стоила украинцам 5 миллионов 470 тысяч гривен. Причем, в 2019 году «тепло» нардепов стоило 2 миллиона 58 тысяч, а в прошлом году за тепловую энергию заплатили всего 1 миллион 666 тысяч. Еще 1 миллион 746 тысяч гривен уже ушло из казны на эти услуги в этом году.

За воду для ВР за три года потратили «смешную», по сравнению с другими услугами, сумму в 577 тысяч. При этом ВРУ не получает услуги по газоснабжению и распределению «голубого топлива».

Таким образом, как пишет APnews, сейчас месяц пользования коммунальными услугами в здании ВР стоит украинцам 980 504 гривен.