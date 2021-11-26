Коммуналка в Верховной Раде обходится украинцам в более полумиллиона гривен ежемесячно

Ежегодно на оплату коммунальных услуг украинского парламента из бюджета тратится около 5 миллионов гривен. Дороже всего стоит электроэнергия в здании Верховной Рады на улице Грушевского, 5 — около 3 миллионов ежегодно.
Как оказалось, дороже всего налогоплательщикам обходится электроэнергия, которую используют народные депутаты в Верховной Раде. За год в парламенте «нагорает» света примерно на 3 миллиона гривен, пишет APnews.
Кстати, если вы все еще не подписаны на телеграм-канал Finance.ua, рекомендуем это сделать прямо сейчас. Всего несколько кликов — и самые важные новости для ваших кошельков всегда будут в вашем любимом мессенджере.
С 2019 до 2021 года на коммуналку ВРУ из бюджета было потрачено 14 миллионов 978 тысяч гривен:
За почти три года теплоэнергия в здании парламента стоила украинцам 5 миллионов 470 тысяч гривен. Причем, в 2019 году «тепло» нардепов стоило 2 миллиона 58 тысяч, а в прошлом году за тепловую энергию заплатили всего 1 миллион 666 тысяч. Еще 1 миллион 746 тысяч гривен уже ушло из казны на эти услуги в этом году.
За воду для ВР за три года потратили «смешную», по сравнению с другими услугами, сумму в 577 тысяч. При этом ВРУ не получает услуги по газоснабжению и распределению «голубого топлива».
Таким образом, как пишет APnews, сейчас месяц пользования коммунальными услугами в здании ВР стоит украинцам 980 504 гривен.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский объявил о масштабной реформе ЖКХВчера, 09:45 - 3720 15
Срок действия «желтых» COVID-сертификатов сокращают с 6 декабряВчера, 11:00 - 2514 12
Какой процент доходов семьи тратят на коммуналку (инфографика)Вчера, 08:06 - 2532 12
Украинцы будут платить за яйца по 40 гривен: почему взлетят цены2 ч. назад - 457 5
«Нафтогаз» привяжет цены на газ для населения к его стоимости в Европе — прогнозВчера, 19:47 - 1021 5
Бюджетникам с 1 декабря поднимут оклады: таблица с новыми тарифными ставкамиВчера, 12:02 - 11601 3
В «Дії» теперь можно получить справку о трудовом стаже: как это сделать (видео)Вчера, 20:01 - 4746 1
Беспокоят коллекторы по поводу чужого долга: НБУ рассказал, что делатьВчера, 13:05 - 4672 2
Рада приняла законопроект 5600: что будет с налогамиВчера, 15:05 - 4608 2
Межбанк: неожиданный обвал курса доллара и сплошные курьезы по евроВчера, 18:09 - 3113 1
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средствоПозавчера, 12:28 - 420
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 779
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 245
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 748 1
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-1916.11.2021, 12:40 - 1555 1