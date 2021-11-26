Смарт-часы Huawei Watch GT 3 получили новые функции

Представленный в прошлом месяце умные часы Huawei Watch GT 3 получили первый программный апдейт. Новая версия приложения Health под номером 2.1.0.180, помимо исправления ошибок, включает ряд полезных дополнений, расширяющих функциональность гаджета.

Первым нововведением в свежей версии прошивки стал режим «Здоровый образ жизни». Эта функция поможет пользователю сформировать и закрепить полезные привычки. Чтобы переход к ЗОЖ был постепенным, программный инструмент предлагает владельцам Watch GT 3 устанавливать пошаговые цели с плавным прогрессом.

Кроме того, в умных часах появилась опция настройки быстрых ответов на сообщения, поступившие на смартфон. Такая возможность пока доступна только для SMS и не поддерживается сторонними мессенджерами. В числе других изменений разработчики отмечают возможность отображения времени получения сообщений, новые значки приложений и более точные таймеры (вплоть до миллисекунд) при использовании спортивных режимов.