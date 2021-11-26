Глава Microsoft продал половину своих акций корпорации: в чем причина

Гендиректор Microsoft Сатья Наделла продал около половины своих акций компании на 285 млн долларов.

Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на данные Комиссии по ценным бумагам (SEC) США.

В отчете к регулятору компания сообщила, что Наделла продал 838 584 акции из своих 1,7 млн за 2 дня прошлой недели. Отмечается, что продажа акций принесла главе Microsoft более 285 млн долларов.

Наделла продал ценные бумаги с целью личного финансового планирования и диверсификации”, – пояснил WSJ представитель Microsoft.

“Он нацелен на дальнейший успех компании, а его активы значительно превосходят требования, установленные советом директоров Microsoft”, – объяснили в компании.

В то же время WSJ со ссылкой на аналитиков отмечает, что такое решение может быть связано с тем, что Вашингтон с начала следующего года планирует ввести налог на долгосрочный прирост капитала в размере 7% на сумму, превышающую 250 000 долларов в год.

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InsiderScore добавляет, что это самая большая продажа акций для Наделлы.

Директор по исследованиям InsiderScore Бен Силверман считает, что сверхбогатые люди, продавая свои акции, опережают изменения Налогового кодекса. В качестве еще одного примера этого он привел основателя Tesla и SpaceX Илона Маска, который в начале ноября так же начал продавать свои акции Tesla.

Справка Finance.ua:

Наделла возглавил Microsoft в 2014 году, а в июне этого года его назначили председателем совета директоров;

WSJ добавляет, что стоимость его пакета акций компании в этом году выросла более чем на 50%;