Как новый штамм COVID-19 повлияет на мировую экономику: 4 сценария от Goldman Sachs

Эксперты Goldman Sachs озвучили сценарий «ложная тревога», а также «негативный», «очень негативный» и «положительный» варианты развития событий в экономике.
О том, во что может вылиться распространение «омикрона», пока что судить рано, но эксперты Goldman Sachs предложили 4 сценария воздействия нового штамма COVID-19 на глобальный экономический рост, пишет ProFinance.
Так, согласно негативному сценарию, на фоне стремительного распространения «омикрона» рост мировой экономики в I квартале следующего года замедлится до 2% по сравнению с октябрем-декабрем 2021-го, что на 2,5 п.п. ниже текущего прогноза Goldman Sachs. Эксперты по-прежнему ожидают роста мировой экономики в 2022 году на 4,2% (-0,4 п.п. по сравнению с текущим прогнозом), тогда как в случае с инфляцией прогноз банка «неоднозначен».
В Goldman Sachs также озвучили «очень негативный сценарий»: в случае, если последствия заражения будут крайне тяжелыми, число госпитализаций во всем мире заметно возрастет, вследствие чего экономика получит более существенный удар. Влияние на инфляцию, отмечают в банке, в данном случае также неоднозначно.
Сценарий, названный «ложной тревогой», предполагает более медленное, чем в случае с «дельтой», распространение нового штамма COVID-19. При таком сценарии влияние на глобальный рост и инфляцию значительным не будет.
Согласно положительному сценарию от Goldman Sachs, несмотря на повышенную «заразность», «омикрон» окажется более легким по последствиям, и вследствие снижения нагрузки на систему здравоохранения, глобальная экономика будет расти быстрее, чем прописано в базовом сценарии банка. При этом инфляция, по мере восстановления баланса спрос-предложение на рынках, пойдет на снижение.
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