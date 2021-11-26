Украинцы будут платить за яйца по 40 гривен: почему взлетят цены

В Украине могут подорожать куриные яйца из-за проблем с птицефермами. Цены на электроэнергию в стране растут, некоторые предприятия сократили количество кур, а кто-то и вовсе закрылся. Так, украинцы будут платить до 40 грн за десяток яиц.
Электроэнергия нужна для обогрева помещений с птицами. Но из-за роста цен производство стало невыгодным и птицефабрики сокращают объемы производства, или же закрываются, пишет Znaj.ua.
В течение года цена на яйца выросла с 22 до 30 грн за 10 шт. На цену непосредственно влияют тарифы на электроэнергию и стоимость кормов.
Цены сейчас. В настоящее время десяток яиц можно приобрести, к примеру, в АТБ и «Экомаркете» за 28,90 грн. В других магазинах стоимость составляет:
Подорожают не только яйца. В Украине уже к концу 2021 года цены на овощи «борщового» набора вырастут на 20−30%. Как рассказал исполнительный директор «Экономического дискуссионного клуба» Олег Пендзин, дорожать будут даже самые дешевые продукты, так как они сейчас пользуются повышенным спросом среди украинцев.
Читайте также: Украинцам объяснили, в каком случае упадет цена на подсолнечное масло
«Рост цен будет на „борщовый“ набор. У нас, как правило, между летними и зимними ценами разница в 40−50%. Поэтому я думаю, что до конца этого года на 20−30% набор вырастет в стоимости», — сказал Пендзин.
Кроме того, до конца года ожидается рост цен на сливочное масло на 15%. Дело в том, что в мире за последние несколько месяцев продукт подорожал примерно на треть. В свою очередь украинский рынок реагирует на мировые тенденции.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский объявил о масштабной реформе ЖКХВчера, 09:45 - 3572 15
Срок действия «желтых» COVID-сертификатов сокращают с 6 декабряВчера, 11:00 - 2376 12
Какой процент доходов семьи тратят на коммуналку (инфографика)Вчера, 08:06 - 2412 12
Витренко заявил, что Россия может не продлить контракт на транзит газа после 2024 годаВчера, 11:27 - 626 5
Украина проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple — ЗеленскийВчера, 15:12 - 749 4
Бюджетникам с 1 декабря поднимут оклады: таблица с новыми тарифными ставкамиВчера, 12:02 - 10566 3
Беспокоят коллекторы по поводу чужого долга: НБУ рассказал, что делатьВчера, 13:05 - 4441 2
Рада приняла законопроект 5600: что будет с налогамиВчера, 15:05 - 4389 2
Зеленский объявил о масштабной реформе ЖКХВчера, 09:45 - 3572 15
В «Дії» теперь можно получить справку о трудовом стаже: как это сделать (видео)Вчера, 20:01 - 3457 1
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средствоПозавчера, 12:28 - 410
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 767
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 245
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 746 1
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-1916.11.2021, 12:40 - 1550 1