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Украинцы будут платить за яйца по 40 гривен: почему взлетят цены

Украинцы будут платить за яйца по 40 гривен: почему взлетят цены

В Украине могут подорожать куриные яйца из-за проблем с птицефермами. Цены на электроэнергию в стране растут, некоторые предприятия сократили количество кур, а кто-то и вовсе закрылся. Так, украинцы будут платить до 40 грн за десяток яиц.

Электроэнергия нужна для обогрева помещений с птицами. Но из-за роста цен производство стало невыгодным и птицефабрики сокращают объемы производства, или же закрываются, пишет Znaj.ua.

В течение года цена на яйца выросла с 22 до 30 грн за 10 шт. На цену непосредственно влияют тарифы на электроэнергию и стоимость кормов.

Цены сейчас. В настоящее время десяток яиц можно приобрести, к примеру, в АТБ и «Экомаркете» за 28,90 грн. В других магазинах стоимость составляет:

  • «Велмарт» — 28,99 грн;
  • VARUS — 30,50 грн;
  • «Ашан» — 31,30 грн;
  • METRO — 31,90 грн;
  • Fozzy — 33,10 грн;
  • Novus — 36,59 грн;
  • «МегаМаркет» — 37,50 грн;
  • «Сильпо» — 38,49 грн.

Подорожают не только яйца. В Украине уже к концу 2021 года цены на овощи «борщового» набора вырастут на 20−30%. Как рассказал исполнительный директор «Экономического дискуссионного клуба» Олег Пендзин, дорожать будут даже самые дешевые продукты, так как они сейчас пользуются повышенным спросом среди украинцев.

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«Рост цен будет на „борщовый“ набор. У нас, как правило, между летними и зимними ценами разница в 40−50%. Поэтому я думаю, что до конца этого года на 20−30% набор вырастет в стоимости», — сказал Пендзин.

Кроме того, до конца года ожидается рост цен на сливочное масло на 15%. Дело в том, что в мире за последние несколько месяцев продукт подорожал примерно на треть. В свою очередь украинский рынок реагирует на мировые тенденции.

По материалам Обозреватель
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