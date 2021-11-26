Sony запатентовала геймпад для смартфонов

Sony работает над новым устройством. Согласно обнаруженному пользователями необычному патенту, Sony размышляла (или всё ещё размышляет) на тему контроллера для мобильных устройств.

Его дизайн напоминает DualShock 4 (геймпад PlayStation 4), а корпус устройства, скорее всего, лишён встроенного гироскопа — для наклона надо использовать сам смартфон. Стоит отметить, что гаджеты компании и так можно подключать к телефонам с помощью Bluetooth.



Изображение: 4pda.to

Хотя сам по себе патент говорит мало, он лишний раз подтверждает желание японской корпорации развиваться в этом непривычном для неё сегменте. В минувшем октябре, например, она назначила Николу Себастьяни (бывшего главу по контенту Apple Arcade) на пост главы мобильного подразделения, а Джим Райан (президент Sony) после этого изъявил желание перенести популярные серии в мобильный формат.