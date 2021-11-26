Samsung презентовал чипы с искусственным интеллектом для авто

Южнокорейская компания Samsung представила три новых чипа для автомобилей на фоне роста спроса на передовые микросхемы среди мировых автопроизводителей.
Об этом сообщает Yonhap.
В компании заявили, что ее новые чипы разработаны для обеспечения более быстрого подключения 5G, которое необходимо для загрузки видеоконтента высокой четкости, улучшения работы информационно-развлекательных систем в автомобиле и стабильного источника питания.
«Более умные автомобильные технологии, включая развлечения, безопасность и комфорт, становятся критическими функциями на дороге», – добавил представитель одного из подразделений Samsung Пак Дже Хонг.
Отмечается, что в трех чипах будут встроены ускорители на основе искусственного интеллекта для предоставления удобных услуг, среди которых распознавание лица, речи и жестов.
Изображение: Yonhap
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