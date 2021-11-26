100 евро: В Греции будут штрафовать невакцинированных граждан старше 60 лет

30 ноября в Греции заявили, что сделают прививки от COVID-19 обязательными для людей в возрасте 60 лет и старше. Невакцинированных граждан этого возраста будут штрафовать.

На такой решительный шаг Греция пошла в рамках борьбы с очередной волной коронавируса в стране. Потому вакцинация станет обязательной для некоторых категорий населения.

Так, для невакцинированных граждан 60 лет и старше будет предусмотрен штраф в размере 100 евро. Эта мера будет применяться каждый месяц с 16 января и далее.

Отмечают, что около 63% населения Греции, составляющего приблизительно 11 миллионов человек, полностью вакцинированы.

«Мы концентрируем наши усилия на защите наших сограждан, и по этой причине их вакцинация отныне будет обязательной», — заявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

По его словам, греки, которые не получили первую дозу вакцины, должны будут записаться на прием до 16 января.

К слову, в Греции в ноябре был зарегистрирован всплеск инфекций, при этом ежедневные случаи заболеваемости достигли рекордного уровня. Чтобы избежать такого роста заболеваемости, в стране ввели карантинные ограничения. В частности, запретили непривитым людям посещать закрытые помещения, включая рестораны, кинотеатры, музеи и тренажерные залы, даже если у них был отрицательный результат теста на коронавирус.