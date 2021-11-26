Apple работает над единой зарядкой для всех гаджетов

Как передает Марк Гурман из Bloomberg, Apple работает над новым гаджетом — единой зарядкой для всех своих устройств. Пока особых подробностей относительно нового проекта нет.

Ожидается, что зарядка будет беспроводной и позволит создавать единую экологию гаджетов во время зарядки. То есть, на iPhone можно будет просмотреть, где именно заряжаются ваши Apple Watch или AirPods. Кроме того, в планах компании разработать технологию, которая позволит устройствам заряжать друг друга:

“iPad заряжает iPhone, а затем iPhone заряжает AirPods или Apple Watch2”, – объяснил Марк Гурман, журналист Bloomberg.

Стоит вспомнить, что у Apple уже была похожая зарядка — AirPower, которую анонсировали в сентябре 2017 года. Это должна была быть небольшая платформа, которая заряжала бы устройства от Apple. Однако через некоторое время релиз зарядки перенесли, а впоследствии вовсе отменили.