IKEA предлагает крошечные апартаменты менее чем за 1 доллар в месяц

Пока весь мир переживает жилищный кризис из-за дефицита доступного жилья, IKEA Japan ищет решения, которые помогут каждому получить собственное пространство для жизни. Концепт, который представила компания, не нов, однако, в отличие от похожих – доступен каждому, пишет CNN.
Проект Tiny Homes должен решить проблему с жильем в густонаселенных регионах. Как отмечается на сайте компании, месячная аренда такого жилья будет стоить 99 иен (0,86 доллара или 23,30 гривен).
Что известно о разработке? Первый дом из серии расположен в престижном районе Шинджюку (Токио). Квартира площадью 10 квадратных метров будет стоить всего 99 иен. Согласно информации на сайте, сейчас для аренды предлагается только один блок, полностью меблированный и украшенный продукцией IKEA.
До 3 декабря компания принимает заявки от потенциальных арендаторов, которым исполнилось 20 лет. Отобранные кандидаты смогут жить в крошечной квартире до 15 января 2023 года, при условии, что они смогут самостоятельно оплачивать коммунальные услуги.
Читайте также: Сколько надо откладывать, чтобы купить квартиру в разных городах Украины
Десять квадратных метров – это немного, но IKEA рассказывает, что они много работали, для того чтобы эффективно использовать доступную площадь.
В каждой квартире есть мини-кухня, ванная, место для стиральной машины и холодильника, а складной столик и регулируемые стеллажи увеличивают площадь, обеспечивая больше места для хранения вещей.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский объявил о масштабной реформе ЖКХ9 ч. назад - 2835 17
Какой процент доходов семьи тратят на коммуналку (инфографика)10 ч. назад - 1888 11
Срок действия «желтых» COVID-сертификатов сокращают с 6 декабря7 ч. назад - 1747 9
Витренко заявил, что Россия может не продлить контракт на транзит газа после 2024 года7 ч. назад - 477 8
Украина проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple — Зеленский3 ч. назад - 407 5
Бюджетникам с 1 декабря поднимут оклады: таблица с новыми тарифными ставками6 ч. назад - 3869 2
Зеленский объявил о масштабной реформе ЖКХ9 ч. назад - 2835 17
Беспокоят коллекторы по поводу чужого долга: НБУ рассказал, что делать5 ч. назад - 2827 1
Рада приняла законопроект 5600: что будет с налогами3 ч. назад - 2651
Какой процент доходов семьи тратят на коммуналку (инфографика)10 ч. назад - 1888 11
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средствоВчера, 12:28 - 348
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 741
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 237
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 717 1
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-1916.11.2021, 12:40 - 1529 1