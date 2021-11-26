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IKEA предлагает крошечные апартаменты менее чем за 1 доллар в месяц

Пока весь мир переживает жилищный кризис из-за дефицита доступного жилья, IKEA Japan ищет решения, которые помогут каждому получить собственное пространство для жизни. Концепт, который представила компания, не нов, однако, в отличие от похожих – доступен каждому, пишет CNN.

Проект Tiny Homes должен решить проблему с жильем в густонаселенных регионах. Как отмечается на сайте компании, месячная аренда такого жилья будет стоить 99 иен (0,86 доллара или 23,30 гривен).

Что известно о разработке? Первый дом из серии расположен в престижном районе Шинджюку (Токио). Квартира площадью 10 квадратных метров будет стоить всего 99 иен. Согласно информации на сайте, сейчас для аренды предлагается только один блок, полностью меблированный и украшенный продукцией IKEA.

До 3 декабря компания принимает заявки от потенциальных арендаторов, которым исполнилось 20 лет. Отобранные кандидаты смогут жить в крошечной квартире до 15 января 2023 года, при условии, что они смогут самостоятельно оплачивать коммунальные услуги.

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Десять квадратных метров – это немного, но IKEA рассказывает, что они много работали, для того чтобы эффективно использовать доступную площадь.

В каждой квартире есть мини-кухня, ванная, место для стиральной машины и холодильника, а складной столик и регулируемые стеллажи увеличивают площадь, обеспечивая больше места для хранения вещей.

По материалам Телеканал 24
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