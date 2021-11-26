Как определить свою стоимость на рынке труда

Каждый хочет получать за собственный труд как можно больше. У каждого специалиста есть своя стоимость, ведь у него собственный перечень навыков, опыт и т. д.

Finance.ua как портал, который следит за рынком труда, узнал, как правильно определить свою цену, чтобы не продешевить и не искать работу бесконечно долго из-за непомерных финансовых аппетитов.

Как пишет портал grc.ua, сегодня лишь 1 из 5 работодателей указывает размер заработной платы в описании вакансии. Так что в 80% случаях кандидату нужно самостоятельно озвучивать цифру.

«Конкретной цифры, которая бы вам помогла, не существует. Есть множество факторов, которые влияют на вашу стоимость как специалиста. Вы должны учитывать не только реалии рынка, но и собственные особенности: не стесняйтесь конвертировать свои навыки и опыт в деньги», — сказано в сообщении.

Рекомендации, которые помогут вам определиться с вашей стоимостью на рынке труда:

ознакомьтесь с результатами исследований. Много профильных платформ проводят опрос среди специалистов, чтобы определить средний уровень заработной платы. Да, вы получите лишь усредненные цифры, но в качестве ориентира их вполне можно использовать. Чтобы ознакомиться с результатами, достаточно просто воспользоваться поисковыми системами.

К полученным цифрам можно смело прибавлять 10−15%. Вы вряд ли наткнетесь на исследование, которое было проведено вот-вот. Если прошло хотя бы несколько месяцев, вы уже можете рассчитывать на большую сумму.

Также цифру можно увеличивать, если в исследовании нет разделения на регионы и опыт работников. В таком случае средний показатель могут «тянуть» вниз недавние выпускники вузов и представители городов, где общий уровень заработной платы ниже. Если вы не относитесь к этим категориям, можете просить больше;

ознакомьтесь с чужими резюме. Например, можно выбрать тройку популярных порталов по поиску работы, найти на каждом из них по 5 резюме кандидатов со схожим опытом, после чего определить среднее арифметическое указанной желаемой заработной платы.

При отборе резюме используйте здравый смысл: отсевайте очевидно завышенные ожидания (если в большинстве указано 700 долларов, а в одном — 3000 долларов) и слишком заниженные (возможно, человек давно нашел работу и не обновлял данные в резюме).

Прибавляйте к полученной цифре по 2−3% за каждый недостающий навык: например, возможность работать с редкими инструментами разработки, если вы программист, или знание второго иностранного языка, если вы филолог;

спросите в соцсетях. В самых популярных социальных сетях можно найти сообщества представителей разных профессий. Хорошим решением будет напрямую спросить их об уровне заработной платы, а еще лучше (если платформа предоставляет такую возможность) — сделать анонимный опрос. Общаясь по данному поводу, также учитывайте регион и опыт собеседника;

спросите у HR. Это вариант для тех, кто уже работает в компании и планирует просить повышения заработной платы. Специалисты по HR обычно знают все, что происходит в компании, знают уровень заработных плат, знают реакцию руководства на просьбу повысить заработную плату.

К тому же многие HR берут фриланс-заказы и отбирают кандидатов для других компаний, поэтому у них может быть информация о рынке в целом;

«Напоследок дадим еще один совет: учитывайте удовлетворенность рынка труда кадрами вашей специальности. То есть нужно узнать, хватает ли специалистов на всех работодателей. Чем больше дефицит кадров вырисовался, тем больше вы можете просить. Так сейчас делают многие IT-специалисты. Это, кстати, привело к перегреву рынка, то есть к формированию необоснованно высокого уровня прибыли», — добавили эксперты портала grc.ua.

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