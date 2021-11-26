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Как выглядит и сколько стоит самый дорогой пентхаус Украины

Как выглядит и сколько стоит самый дорогой пентхаус Украины

Пентхаус, расположенный в исторической части Печерского района центра Киева, оказался самой дорогой квартирой в Украине. Об этом стало известно благодаря объявлению на портале OLX Недвижимость, пишет канал 24.

Известно, что общая площадь двухуровневой квартиры – 447 квадратных метров, на которых разбросано 5 спален. 3 из них – с собственными ванными комнатами. Хотя в объявлении указано, что в целом в пентхаусе есть 8 санузлов.

Цена за объект достигает 7 миллионов долларов.

Количество просмотров за месяц – 11 492. При этом количество просмотров обычных объявлений в категории “Продажа квартир” на вторичном рынке за месяц собирает не более 10 тысяч просмотров. Это свидетельствует о том, что объект потенциально интересен покупателям.

В объявлении отмечается, что жилье оборудовано системой “Умный дом”, имеет 3 уровня охраны, серверную, спа-зону, собственную автономную котельную и систему очистки воды. Для сравнения, средняя цена за квартиру с подобными характеристиками (400–500 “квадратов” в Печерском районе столицы и количеству комнат 5+) составляет 2,2 миллиона долларов, что в 3 раза меньше самого дорогого предложения на сайте.

По данным OLX недвижимость, за стоимость одной самой дорогой квартиры можно приобрести несколько многокомнатных квартир в Киеве на вторичном или первичном рынке.


По материалам Finance.UA
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