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Мировой автопроизводитель отзовет 50 тысяч кроссоверов двух моделей

Мировой автопроизводитель отзовет 50 тысяч кроссоверов двух моделей

Немецкая компания Volkswagen приняла решение отозвать 50 тысяч кроссоверов Atlas и Atlas Cross Sport.

Об этом сообщает Carscoops.

Отмечается, что подобное решение производителя связано с неисправностью системы кондиционирования, которая, со своей стороны, может привести к выходу из строя блока управления подушками безопасности. Из-за этого “эйрбеги” в SUV могут сработать в любой момент. Расследование, проведенное автопроизводителем, показало, что в системе кондиционирования внедорожников есть бракованная сливная трубка для конденсата. Она может протекать на модуль управления подушками безопасности и привести к срабатыванию в любой момент.

Volkswagen сообщает, что в случае неисправности на панели приборов должна загореться сигнальная лампа отключенной подушки безопасности. Расследование проблемы началось после того, как в июле на одном из Volkswagen Atlas сработали фронтальные подушки безопасности в спокойном движении по городу.

В отзыве участвуют модели Atlas Cross Sport, которые были выпущены в период с 20 мая 2020 года до 18 декабря 2020 года в количестве 18 980 экземпляров. Также отзыв касается 35 449 автомобилей Atlas, построенных в период с 21 мая 2020 года до 4 марта 2021 года.

В рамках отзыва компании Volkswagen планирует провести осмотр кроссоверов и заменить в случае необходимости сливные трубки и блок управления подушками безопасности.

По материалам ТСН
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