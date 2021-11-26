Мировой автопроизводитель отзовет 50 тысяч кроссоверов двух моделей

Немецкая компания Volkswagen приняла решение отозвать 50 тысяч кроссоверов Atlas и Atlas Cross Sport.
Об этом сообщает Carscoops.
Отмечается, что подобное решение производителя связано с неисправностью системы кондиционирования, которая, со своей стороны, может привести к выходу из строя блока управления подушками безопасности. Из-за этого “эйрбеги” в SUV могут сработать в любой момент. Расследование, проведенное автопроизводителем, показало, что в системе кондиционирования внедорожников есть бракованная сливная трубка для конденсата. Она может протекать на модуль управления подушками безопасности и привести к срабатыванию в любой момент.
Volkswagen сообщает, что в случае неисправности на панели приборов должна загореться сигнальная лампа отключенной подушки безопасности. Расследование проблемы началось после того, как в июле на одном из Volkswagen Atlas сработали фронтальные подушки безопасности в спокойном движении по городу.
В отзыве участвуют модели Atlas Cross Sport, которые были выпущены в период с 20 мая 2020 года до 18 декабря 2020 года в количестве 18 980 экземпляров. Также отзыв касается 35 449 автомобилей Atlas, построенных в период с 21 мая 2020 года до 4 марта 2021 года.
В рамках отзыва компании Volkswagen планирует провести осмотр кроссоверов и заменить в случае необходимости сливные трубки и блок управления подушками безопасности.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Зеленский объявил о масштабной реформе ЖКХ13 ч. назад - 3309 17
Срок действия «желтых» COVID-сертификатов сокращают с 6 декабря12 ч. назад - 2142 12
Какой процент доходов семьи тратят на коммуналку (инфографика)15 ч. назад - 2226 12
Витренко заявил, что Россия может не продлить контракт на транзит газа после 2024 года12 ч. назад - 578 8
Украина проведет перепись населения в сотрудничестве с Apple — Зеленский8 ч. назад - 628 4
Бюджетникам с 1 декабря поднимут оклады: таблица с новыми тарифными ставками11 ч. назад - 7240 3
Рада приняла законопроект 5600: что будет с налогами8 ч. назад - 3899 2
Беспокоят коллекторы по поводу чужого долга: НБУ рассказал, что делать10 ч. назад - 3723 2
Зеленский объявил о масштабной реформе ЖКХ13 ч. назад - 3309 17
Какой процент доходов семьи тратят на коммуналку (инфографика)15 ч. назад - 2226 12
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средствоВчера, 12:28 - 390
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 760
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 240
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 733 1
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-1916.11.2021, 12:40 - 1545 1