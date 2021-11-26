Первый автономный автобус одобрен для использования на дорогах общего пользования в Европе

Конкуренция на рынке автономного транспорта довольно высока и значительную долю соответствующего бизнеса в Европе занимает французская компания EasyMile. Стартап уже давно разрабатывает и тестирует беспилотные автобусы по всему миру, а теперь стал первым в Европе, получившим разрешение на использование своей разработки на дорогах общего пользования. Шаттл EZ10 будет курсировать по дорогам Франции.
Впервые прототип EZ10 был представлен ещё в 2015 году. EasyMile тестировала свою разработку более чем в 30 странах по всему миру, во многих случаях движение контролировали только удалённые операторы. Испытания проходили в Сингапуре, США, Финляндии, Австралии и многих других странах. Основным назначением автобуса является автономная перевозка пассажиров по территории кампусов, заводов, аэропортов и других относительно ограниченных площадок.
Новейшая версия EZ10 вмещает до 15 человек, автобус оснащён мягкими сиденьями и индивидуальными ремнями безопасности, а для людей с ограниченными возможностями имеется автоматический пандус и крепления инвалидных кресел. Компания обновила набор сенсоров автобуса и объединила усилия с германским стартапом Sono Motors для интеграции солнечных элементов питания, благодаря которым увеличится запас хода электротранспорта.
EasyMile уже тестировала автономный шаттл в медицинском кампусе Oncopole в Тулузе (Франция) — он курсировал между главным въездом и парковкой, расстояние между которыми составляет порядка 600 м. При этом на дороге имеется «смешанный» трафик, включающий пешеходов, велосипедистов, автомобили и автобусы. Доказав безопасность и надёжность сервиса, компания получила от французских властей разрешение на использование транспорта 4 уровня автономности на дорогах общего пользования. Всего стартап применяет транспорт уровня Level 4 на семи площадках разных стран.
Это высокий уровень автономности, позволяющий транспорту обходиться без оператора на борту. По имеющимся данным, эксплуатация на дорогах Франции в «полевых» условиях начнётся с сентября 2022 года.
По словам генерального менеджера EasyMile Бенуа Перрена (Benoit Perrin), разрешение стало важным шагом на пути к коммерциализации систем автономного вождения. Ожидается, что сфера применения технологии продолжит расширяться.
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