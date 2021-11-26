Инженеры вживили микрокомпьютер в кость

Учёные из университета Аризоны изобрели уникальное беспроводное устройство, которое крепится к поверхности кости человека и может помочь врачам следить за её состоянием. Технология пока не одобрена для применения на людях, но успешно прошла эксперименты на синтетических костях в лаборатории.
Изобретение будет полезно при лечении переломов, особенно связанных с болезнями вроде остеопороза. Обычно пациенты с этим диагнозом тратят на восстановление несколько месяцев. Вживление микрокомпьютера в кость человека позволит врачам создавать исследовательские инструменты, чтобы узнать, как работает опорно-двигательный аппарат. Вся собранная информация поможет выбрать для пациента подходящую терапию и разработать наилучшие техники для восстановления.
Так как костная ткань находится в непосредственной близости от мышц, важно было разработать максимально тонкое устройство. Изобретённый микрокомпьютер толщиной с лист бумаги и может повторять изгибы кости, плотно к ней прилегая.
Наружные клетки костей также периодически обновляются, как и внешние слои кожи. Прикрепление устройства с помощью обычного клея привело бы к тому, что прибор отклеился бы уже через несколько месяцев. Для решения этой проблемы профессор ортопедической хирургии и биомедицинской инженерии Джон Сзивек разработал специальный клей, который содержит частицы кальция с атомной структурой, подобной костным клеткам. С её помощью электроника надёжно закрепляется на поверхности кости.
«Кость в основном думает, что устройство является её частью, и растёт до самого датчика. Это позволяет ему формировать прочную связь с костью и проводить измерения в течение длительных периодов времени», — говорит доцент кафедры биомедицинской инженерии Филипп Гутруф.
Датчику не нужна батарея, поскольку его можно подзаряжать и передавать информацию с помощью NFC. Когда устройство разрешат к использованию на реальных пациентах, у врачей появится возможность более детально изучать процесс заживления ран и переломов, лучше понимать ситуации, когда следует удалять временные аппаратные средства, такие как пластины, стержни или винты. Детальный мониторинг даст возможность принимать более обоснованные решения об уровнях дозировки лекарств.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Как бизнесу проверять COVID-сертификат: инструкцияВчера, 09:34 - 1792 9
Кому не подойдет ФЛП: украинцы не спешат становиться самозанятымиПозавчера, 13:10 - 11522 8
Австрия первой в ЕС введет налог на доход от криптовалютВчера, 13:29 - 541 7
Владельцы авто на еврономерах стали добровольно отдавать свои машины государствуВчера, 15:33 - 2334 6
Сколько платят за газ в Украине и ЕСПозавчера, 21:27 - 2644 5
Банки будут по-новому проверять переводы украинцевВчера, 14:00 - 4881
Сколько надо откладывать, чтобы купить квартиру в разных городах УкраиныВчера, 13:01 - 3258 2
Владельцы авто на еврономерах стали добровольно отдавать свои машины государствуВчера, 15:33 - 2334 6
С сегодняшнего дня на портале «Дія» появятся новые услугиВчера, 12:09 - 2305 1
Как бизнесу проверять COVID-сертификат: инструкцияВчера, 09:34 - 1792 9
Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средствоВчера, 12:28 - 192
40-летний инженер стал первым человеком в мире, которому установили напечатанный на 3D-принтере протез глаза26.11.2021, 10:16 - 634
Blue Origin анонсировала новый полет с космическими туристами24.11.2021, 11:10 - 224
Выпущен первый в мире двухэтажный автобус на электротяге (видео)23.11.2021, 10:33 - 661 1
Вакцина второго поколения: в Швейцарии испытают пластырь с микроиглами против COVID-1916.11.2021, 12:40 - 1465 1