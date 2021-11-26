Volvo превратит ветровые стёкла автомобилей в AR-дисплеи

Инженеры Volvo в партнёрстве с израильской компанией Spectralics разработали оригинальную технологию вывода изображения на лобовое стекло автомобиля.

Особенность такого решения заключается в возможности превращения этого элемента машины в полноценный AR-дисплей.

При производстве ветровых стёкол нового поколения компания намерена использовать специальную многослойную плёнку. С её помощью можно будет накладывать интерактивные AR-элементы прямо на стекло без использования проектора. Цель новой технологии — предоставить водителю информацию о потенциальных опасностях во время вождения и улучшить эффективность систем навигации.



Изображение: 4pda.to

Кроме того, на дисплее можно демонстрировать реальное расстояние от автомобиля до различных объектов. Сейчас технология Spectralics находится на стадии ранней разработки, но, по мнению инженеров, в будущем сможет произвести настоящую революцию в мире персонального транспорта. В случае успешного развития технологии Volvo планирует применять её в собственных сериях автомобилей.