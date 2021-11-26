0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 26 0

Volvo превратит ветровые стёкла автомобилей в AR-дисплеи

Volvo превратит ветровые стёкла автомобилей в AR-дисплеи

Инженеры Volvo в партнёрстве с израильской компанией Spectralics разработали оригинальную технологию вывода изображения на лобовое стекло автомобиля.

Особенность такого решения заключается в возможности превращения этого элемента машины в полноценный AR-дисплей.

При производстве ветровых стёкол нового поколения компания намерена использовать специальную многослойную плёнку. С её помощью можно будет накладывать интерактивные AR-элементы прямо на стекло без использования проектора. Цель новой технологии — предоставить водителю информацию о потенциальных опасностях во время вождения и улучшить эффективность систем навигации.


Изображение: 4pda.to

Кроме того, на дисплее можно демонстрировать реальное расстояние от автомобиля до различных объектов. Сейчас технология Spectralics находится на стадии ранней разработки, но, по мнению инженеров, в будущем сможет произвести настоящую революцию в мире персонального транспорта. В случае успешного развития технологии Volvo планирует применять её в собственных сериях автомобилей.

По материалам 4PDA
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Опросы
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    DMCA.com Protection Status
    Cloudflare
    Trustpilot
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    Payment systems
    О насРедакцияРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2021. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Пр-т С.Бандеры 13-В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
    ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
    Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.