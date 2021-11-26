Китай запустил крупнейший в мире подъемник для кораблей

Самый высокий в мире подъемник для кораблей был запущен в китайской провинции Хубэй. Лифт высотой 113 метров может поднимать суда водоизмещением до 3 тысяч тонн, сообщили журналисты «Первого Делового» телеканала.
Процесс длится от 30 до 40 минут. А это вшестеро быстрее, чем прохождение сквозь систему из 5 шлюзов. Главный компонент сооружения – 4 железобетонные опоры, каждая по 169 метров высотой. Между ними установлена бассейнообразная платформа длиной 120 метров, еще 18 шириной и 3,5-глубиной.
Подобные конструкции используются для подъема и спуска судов с одного уровня на другой. Первые испытания лифта прошли еще в 2016-м. А сейчас его запустили в полноценную эксплуатацию.
Ранее мы писали, что автокран КMZ 25-40 Киевского машиностроительного завода высоко оценили на выставке Дортехэкспо-2021.
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