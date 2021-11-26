Антисептик против COVID: во Львове разработали инновационное средство

Львовские молодые ученые из университета разработали инновационный антисептик для противодействия распространению коронавируса. Средство было сделано на основе растительного экстракта и наночастиц серебра.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального университета “Львовская политехника”.
Доцент кафедры технологии биологически активных соединений, фармации и биотехнологии Роксолана Конечная рассказала, что античептик состоит из экстракта Phlomis pungens (растения железняк колючий кол) и наночастиц серебра.
“Антимикробная и антигрибковая активность серебра в форме наночастиц в сочетании с противовоспалительным, антиоксидантным и ранозаживляющим действием растительного экстракта создают мощную базу для разработки антисептического средства с огромным противовирусным потенциалом”, – отметила ученая.
Исследования проводились в рамках AUF-проекта “Безвирусная образовательная среда”.
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