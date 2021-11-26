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Из-за пандемии мировой туризм потеряет $2 триллиона в этом году – ООН

Из-за пандемии мировой туризм потеряет $2 триллиона в этом году – ООН

Пандемия коронавируса может обойтись мировому туристическому сектору в 2 триллиона долларов потерянных доходов в 2021 году.

Об этом свидетельствует отчет UNWTO.

Как сообщил Генеральный секретарь Всемирной туристической организации (орган ООН по туризму) Зураб Пололикашвили, данные за третий квартал 2021 года являются обнадеживающими. Однако количество туристов все еще на 76% ниже уровня пандемии, а результаты в разных регионах мира остаются неравномерными.

Прямой валовой внутренний продукт туризма может потерять еще 2 триллиона долларов США, как и в 2020 году, тогда как экспорт от туризма, по оценкам, останется на уровне 700−800 миллионов долларов США, что значительно ниже 1,7 триллиона долларов США, зафиксированных в 2019 году.

Согласно новому отчету UNWTO World Tourism, количество международных туристов в июле-сентябре выросло на 58% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Однако они остались на 64% ниже уровня 2019 года.

«Несмотря на недавние улучшения, неравномерный уровень вакцинации в мире и новые штаммы Covid-19, такие как Delta и Omicron, могут повлиять на и без того медленное и нестабильное восстановление», — говорится в заявлении организации.

По данным UNWTO, 46 направлений — а это 21% от общего количества — сейчас полностью закрыты для туристов.

В то время как Европа (-53%) и Америка (-60%) отмечали относительное улучшение в течение третьего квартала 2021 года, количество путешествий в Азию и к Тихому океану сократилось на 95% по сравнению с 2019 годом, так много направлений оставались закрытыми для путешествий.

Африка и Ближний Восток зафиксировали падение соответственно на 74% и 81% в третьем квартале 2021 года по сравнению с 2019 годом.

Безопасное восстановление международного туризма и в дальнейшем в значительной степени будет зависеть от взаимодействия между странами относительно ограничений на путешествия.

По материалам Укринформ
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