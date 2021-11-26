Какой процент доходов семьи тратят на коммуналку (инфографика)

По данным Государственной службы статистики, украинцы тратят на коммунальные услуги около 13% своего ежемесячного дохода. В то же время уровень расходов в 2021-м был самый низкий за предыдущие пять лет. Журналисты портала «Слово и дело» выяснили, как с годами менялся процент доходов семьи, который они тратят на коммуналку.

По состоянию на ноябрь 2021 года, среднестатистическая семья из двух взрослых и одного ребенка, которая проживает в квартире площадью 60 квадратных метров и зарабатывает в месяц на двоих 28,5 тыс. грн, тратит на оплату коммунальных услуг около 13,5% своего заработка (3,8 тыс. грн).

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В 2020 году при средней заработной плате на двоих в 28,3 тыс. грн на коммуналку отдавали 13,6% заработка, то есть 3 857 тыс. грн.

В 2018-2019 годах среднестатистическая украинская семья тратила на коммунальные услуги около 15,5% своего заработка на двоих. При этом в 2018 году заработок составил 24,5 тыс. грн, а в 2019 году – 21,1 тыс. грн.

В 2016 году украинцы отдавали наибольший с 2004 года процент за коммуналку – 24,7%. Средний заработок составил 12,9 тыс. грн (3,2 тыс. грн на коммуналку).

В течение трех лет (2011-2013) украинская семья в среднем платила за коммунальные услуги 427 грн, однако средний заработок менялся (от 6,1 тыс. грн до 7,3 тыс. грн).

А в далеком 2005 году на коммуналку отдавали 6,1% заработка в размере 2 039 грн (125 грн). При этом в предыдущем, 2004 году, на оплату коммунальных услуг также уходило 125 грн, но заработок на двоих составлял 1,4 тыс. грн (8,9% на коммуналку).

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