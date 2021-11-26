У Huawei nova 8 появится недорогая версия

Huawei готовит к выпуску ещё более доступную версию прошлогоднего смартфона nova 8 SE. Инсайдеры уже узнали предполагаемые технические характеристики устройства, которые вызывают немало вопросов.

По данным китайского инсайдера WhyLab, новый Huawei nova 8 SE 4G будет построен на базе процессора Kirin 710A с максимальной частотой 2,2 ГГц, который был представлен ещё в 2018 году. В аппарате не будет поддержки сетей пятого поколения. Указывается, что смартфон получит 8 ГБ оперативной памяти, накопитель на 128 ГБ и аккумулятор ёмкостью 3800 мАч с поддержкой быстрой 66-ваттной зарядки.

Смартфон, предположительно, получит основную камеру с разрешением 64 Мп, ультраширокоугольную на 8 Мп и ещё пару сенсоров по 2 Мп. Спереди у него будет 16-мегапиксельная селфи-камера. Из коробки аппарат должен работать под управлением фирменной операционной системы HarmonyOS 2.

Есть информация, что Huawei nova 8 SE 4G представят с другим аппаратом серии nova 8 уже 23 декабря.