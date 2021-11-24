Расторжение договора из-за существенного нарушения его условий: что нужно знать

По общему правилу расторжение договора допускается только по соглашению сторон, если иное не установлено договором или законом.

Finance.ua как портал, который заботится о ваших кошельках, узнал, что расторжение договора возможно также в одностороннем порядке, которое допускается исключительно, если это прямо предусмотрено соответствующим законом или договором.

Как разъясняет “Я и закон”, есть возможность расторжения договора в судебном порядке по инициативе одной из сторон договора. При этом на рассмотрение суда могут передаваться требования о расторжении договора не по каким-либо основаниям, а лишь по тем, что предусмотрены законом или договором.

Такими основаниями для расторжения договора являются:

существенное нарушение договора его стороной;

существенное изменение обстоятельств, которыми стороны руководствовались при заключении договора;

другие случаи, установленные договором или законом.

Договор может быть расторгнут по решению суда по требованию одной из сторон в случае существенного нарушения договора второй стороной и в других случаях, установленных договором или законом.

Существенным считается такое нарушение стороной договора, когда вследствие причиненного этим вреда вторая сторона в значительной мере лишается того, на что она рассчитывала при заключении договора.

Так что в части второй статьи 651 Гражданского кодекса Украины речь идет о таком нарушении договора одной из сторон, которое влечет для второй стороны невозможность достижения ею целей договора.

Понятие «существенности нарушения договора» является оценочным, которое законодатель раскрывает с помощью иного оценочного понятия — «значительной степени» лишение стороны того, на что она рассчитывала при заключении договора.

Существенность нарушения определяется исключительно по объективным обстоятельствам, сложившимся у стороны, которая требует расторжения договора. В таком случае вина стороны, допустившей нарушение договора (как субъективный фактор), не имеет какого-либо значения и для оценки нарушения как существенного, и для возникновения права требовать расторжения договора на основании части второй статьи 651 Гражданского кодекса Украины.

Другим критерием существенного нарушения договора закон признает размер причиненного нарушением вреда, который не позволяет потерпевшей стороне получить ожидаемое при заключении договора.

Следовательно, давая оценку существенности нарушения стороной договора, суды должны установить не только наличие нарушения договора, но и наличие вреда, причиненного этим нарушением другой стороной, которая может быть выражена в виде реальных убытков и (или) упущенной выгоды, а также ее размер. Однако речь идет не только о денежном выражении причиненного ущерба, прямых убытках, но и случаях, когда потерпевшая сторона не сможет использовать результаты договора.

Решающее значение имеет соотношение ущерба с тем, что могла ожидать от исполнения договора сторона. То есть суды должны установить, является ли на самом деле существенной разница между тем, на что вправе рассчитывать сторона, заключая договор, и тем, что в действительности она смогла получить.