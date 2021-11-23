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Covid-сертификат в «Дії» можно загрузить в формате PDF

Covid-сертификат в «Дії» можно загрузить в формате PDF

В приложении «Дія» появилась новая функция. Теперь в приложении можно загрузить сертификат о вакцинации (справку о выздоровлении или отрицательный тест) в формате PDF на свой смартфон.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Ранее скачать COVID-сертификат можно было только через портал.

Как это работает? Чтобы загрузить свой документ, нужно в приложении нажать на три точки внизу сертификата и нажать «Скачать».

По словам Федорова, ввести такую функцию в приложении решили после общения с пользователями. Он говорит, что люди все равно дополнительно загружали документ через портал или делали скриншоты QR-кода.

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В «Дії» уже можно получить международный, внутренний «желтый» и «зеленый» сертификаты о вакцинации против коронавируса, а также сертификат о выздоровлении и документ на основании отрицательного ПЦР-теста.

По материалам Finance.UA
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