Гарнитура Apple AR может появиться в конце 2022 года

Согласно новому отчету известного аналитика Мин-Чи Куо, в конце следующего года будет запущен проект гарнитуры дополненной реальности (AR) от Apple.

По информации источника, AR-очки получат пару процессоров для поддержки своих функций.

По словам Куо, основной процессор более высокого уровня аналогичен чипу M1, который Apple представила для Apple Mac в прошлом году, а процессор более низкого уровня будет управлять сенсорными аспектами устройства.

Куо говорит, что начальная гарнитура AR сможет работать независимо, без необходимости быть привязанной к Mac или iPhone, и Apple намерена поддерживать широкий спектр приложений с прицелом на замену iPhone в течение десяти лет.

«Мы прогнозируем, что гарнитура Apple AR, которая будет выпущена в 2022 году, будет оснащена двумя процессорами. Процессор более высокого уровня будет иметь такую же вычислительную мощность, что и M1 для Mac, тогда как процессор более низкого уровня будет отвечать за вычисления, связанные с датчиками», — говорится в отчете.

Конструкция блока управления питанием (PMU) высокопроизводительного процессора аналогична конструкции M1, поскольку у него тот же уровень вычислительной мощности, что и у M1.

Куо говорит, что гарнитура также сможет поддерживать виртуальную реальность (VR) благодаря паре 4K Micro OLED-дисплеев от Sony, которые требуют вычислительной мощности чипа, подобного M1.

«Гарнитура Apple AR требует отдельного процессора, поскольку вычислительная мощность датчика значительно выше, чем у iPhone. Например, для гарнитуры AR нужно как минимум 6−8 оптических модулей для одновременного предоставления пользователям непрерывных услуг AR для просмотра видео. Для сравнения, iPhone требует одновременной работы до 3 оптических модулей и не требует непрерывных вычислений», — подчеркнул аналитик.