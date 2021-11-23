Укрзализныця обновила расписание: какие скоростные поезда будут курсировать

С 12 декабря текущего года начинает действовать новое расписание поездов “Укрзализныци”. В частности, будут курсировать 12 пар скоростных поездов, сообщила пресс–служба госкомпании.
“Укрзализныця” показала график таких скоростных поездов:
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Кроме того, до конца года первый из двух скоростных электропоездов City Elephant от Skoda отправится в первый рейс. Планируется, что он будет курсировать по маршруту Киев – Тернополь.
В “Укрзализныце” напомнили, что за десять месяцев 2021 года пассажиропоток скоростных поездов почти достиг показателя 2,6 млн пассажиров, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2020 года.
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