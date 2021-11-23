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Укрзализныця обновила расписание: какие скоростные поезда будут курсировать

Укрзализныця обновила расписание: какие скоростные поезда будут курсировать

С 12 декабря текущего года начинает действовать новое расписание поездов “Укрзализныци”. В частности, будут курсировать 12 пар скоростных поездов, сообщила пресс–служба госкомпании.

“Укрзализныця” показала график таких скоростных поездов:

  • №722/721, 724/723, 726/725 – Киев – Харьков – Киев;
  • №732/731 – Киев – Запорожье – Киев;
  • №734/733 – Киев – Покровск – Киев;
  • №712/711 – Киев – Константиновка – Киев;
  • №763/764 – Киев – Одесса – Киев;
  • №740/739 – Киев – Кривой Рог – Киев;
  • №747/748 – Киев – Тернополь – Львов – Тернополь – Киев;
  • №743/744 – Дарница (Киев) – Львов – Дарница (Киев);
  • №715/716, 705/706 – Киев – Львов – Перемышль – Львов – Киев.

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Кроме того, до конца года первый из двух скоростных электропоездов City Elephant от Skoda отправится в первый рейс. Планируется, что он будет курсировать по маршруту Киев – Тернополь.

В “Укрзализныце” напомнили, что за десять месяцев 2021 года пассажиропоток скоростных поездов почти достиг показателя 2,6 млн пассажиров, что на 25% больше, чем за аналогичный период 2020 года.

По материалам УБР
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