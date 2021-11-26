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Как бизнесу проверять COVID-сертификат: инструкция

Как бизнесу проверять COVID-сертификат: инструкция

Карантинные мероприятия усиливаются. Поэтому в «Дії» решили напомнить, как бизнесам и другим учреждениям проверять сертификаты своих клиентов по QR-коду.

Чтобы просканировать сертификат, нужно:

  • авторизоваться в приложении «Дія»;
  • нажать на иконку QR в верхнем правом углу экрана;
  • навести камеру на QR-код сертификата вашего клиента.

Не надо никаких сканеров, ридеров или другого оборудования — только смартфон.

Подробную инструкцию можно просмотреть в видеоролике.

Напомним, ранее в государственном приложения «Дія» появилась возможность сгенерировать COVID-сертификат об отрицательном результате ПЦР-теста. Документ действует 72 часа с момента сдачи анализа.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров изменил правила адаптивного карантина. Изменения касаются правил в желтом уровне эпидемической опасности;
  • если раньше бизнес мог выбирать модели деятельности в этой зоне, не проверять документы о вакцинации или отрицательный тест, но работать в определенных ограничениях по площади, либо проверять документы и работать без ограничений соответствующего уровня, то новые правила не предусматривают такой опциональности.
По материалам Finance.UA
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